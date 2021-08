Critican a Maluma en 'Espejo público' por robar besos a sus fans en los conciertos: "Sexismo puro, asqueroso..."

Maluma ha anunciado el inicio de su próxima gira. Y, para hacerlo, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo a modo de resumen de algunos momentos vividos con sus fans sobre los escenarios, entre ellos, cuando cogía a seguidoras del público y les robaba un beso. Esto ha generado polémica, al igual que ya lo hizo la actitud del artista tras hacer de esta práctica algo habitual en sus giras.

Los colaboradores del programa Espejo público han comentado este lunes la actitud del artista. Así, la presentadora, Lorena García, ha arremetido duramente contra él pidiendo a sus compañeros que quitasen el vídeo antes de que terminara: "Oye ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso".

Los tertulianos han planteado que aunque las chicas den su consentimiento para darse un beso con su ídolo, entra en cuestión hasta qué punto el conocido cantante de reggaeton utiliza el fanatismo de sus seguidoras para aprovecharse de ellas. Uno de los colaboradores ha defendido que sus compañeros no se alarmen, ya que las imágenes son anteriores a la pandemia. "Ni pandemia, ni no pandemia esto es una... Incalificable, Sexismo puro, asqueroso...", ha comentado García.

"Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes", ha añadido la conductora del programa. La periodista ha defendido que la actuación del artista es injustificable, igual que ella no puede darle besos a sus colaboradores en plató. Otro de los tertulianos ha comentado que Julio Iglesias también lo hacía en sus conciertos y que no es nada nuevo. "Por muy fan que seas, por mucho que les guste, están invadiendo su espacio y creo que no deberían hacerlo", ha sentenciado.