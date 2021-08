La exconcursante de Supervivientes Saray Montoya ha denunciado en las redes sociales que ella y su hija Naiara han sido víctimas de una brutal agresión por parte de su cuñado y su suegro. Montoya fue ingresada en el hospital a causa de varias heridas en espalda, extremidades y en la cabeza, provocadas con el apuñalamiento con unas tijeras.

La participante de los Gipsy Kings ha aparecido este lunes en los programas de Espejo público y El programa del verano donde ha contado en directo los detalles más escabrosos de la agresión. Según ha narrado, todo empezó por una pequeña disputa entre su marido y su hermano, quienes se enfrentaron porque su esposo no quería visitar a su hermana enferma. La víctima defiende que padre e hijo quisieron vengarse haciéndole daño a ella y su hija y que todo estaba planificado.

No obstante, Saray ha reconocido que no recuerda todo lo ocurrido, ya que perdió el conocimiento a causa de los golpes y la pérdida de sangre. La invitada ha contado en el programa dirigido por Ana Terradillos que tiene imágenes borrosas, pero que hay un momento que recuerda una y otra vez: "Decía '¡la escopeta!', ya cansado, '¡la escopeta, que la voy a rematar!'". La exsuperviviente ha contado que pensaba que iban a matarla y que los médicos aseguran que si la agresión se hubiera llevado acabo con otro objeto diferente a unas tijeras, tal vez no habría salido con vida.

Tras perder el conocimiento, la víctima fue atendida por una ambulancia que llegó al poco tiempo, junto a la policía, cuando los vecinos escucharon los gritos de ayuda de madre e hija. Tras tomarles declaración, la policía se personó en casa de los acusados por Saray, pero padre e hijo ya no se encontraban en la vivienda. La conocida por el programa Gipsy Kings ha comentado en directo que confía en la labor de las autoridades y que puedan encontrar a sus agresores.

Una de las colaboradoras de Espejo público le ha preguntado por el próximo paso a dar por su familia y si tienen pensado tomar represarías contra su suegro y su cuñado y vengarse, como dicta la ley gitana. "Somos gitanos, en mi casa se vive respetando nuestras costumbres, nuestra cultura, hay costumbres bonitas cuando se trata de agresiones, pero somos gitanos con otro estatus y no tomamos esa venganza de esa manera. Nosotros confiamos en la justicia, me refiero a la justicia de los españoles, en la policía. Que haya justicia porque han hecho una matanza", ha comentado la exsuperviviente.