Terelu Campos siempre ha puesto en duda los testimonios que tanto Antonio David Flores como su mujer han estado compartiendo contra Rocío Carrasco desde hace 20 años. Por ello, no es de extrañar que la tertuliana aprovechara este domingo su presencia en Viva la vida para criticar a Olga Moreno, quien ha dado mucho que hablar en los últimos días por su victoria en Supervivientes y su posterior entrevista en un formato diseñado expresamente para ella, Ahora, Olga.

"A mí no me conmueve. Lo que veo es falta de verdad. No todo es una cuestión de fe, hay una realidad", opinó la hija de María Teresa Campos en el espacio conducido por Toñi Moreno.

"Decir que hay una persona que no sabe que su madre se casa, que no sabe ni el día y que le invitan por burofax...", añadió, lanzando una pregunta al aire: "¿En qué cabeza cabe que alguien pueda creerse que a ti se te olvide recoger a una persona, que tú no sepas cuándo te toca un hijo? ¿Eso en qué cabeza cabe?".

"Hay una clarísima premeditación. El daño se lo lleva el que menos merece", sentenció la hermana de Carmen Borrego, quien también se ha posicionado siempre a favor de la hija de Rocío Jurado. Y una muestra de ello es el enfado que mostró la pasada semana en el programa de Mediaset: "Que hable de su hija y deje de vender a los hijos de los demás", dijo la pasada semana.

Tras la victoria de Moreno en Supervivientes 2021, Terelu quiso ser cuidadosa en sus palabras, aunque, por sus anteriores intervenciones, ya se sabía que estaba disgustada con el resultado. "Allá cada uno con su conciencia", dijo. Eso sí, hay detalles sobre los que le cuesta no opinar, entre ellos, uno de los episodios más conocidos de la guerra familiar. "Eso de que le dijo (Olga) a Rocío de que si no iba a saludar a su hijo no se ha producido en la vida. Pongo mis dos manos en el fuego y no me quemo. Hay testigos. Rocío Carrasco no estaba sola".