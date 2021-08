Sergio Dalma pide disculpas por su polémico concierto en Murcia: "Me excedí al intentar que todos disfrutaran"

Sergio Dalma ha pedido disculpas por su comportamiento en el concierto que ofreció este domingo por la noche en Murcia, y que cerraba el ciclo de actuaciones Murcia Río. La organización tuvo que cancelar el directo de forma abrupta después de sucederse varios incidentes entre los asistentes y de que el cantante los animara a levantarse de sus asientos incumpliendo, así, el protocolo antiCovid instaurado por Las Noches del Malecón, que ha lamentado lo ocurrido.

El artista ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha admitido que su actitud no fue la adecuada, motivo por el que ha pedido perdón públicamente. "Ante lo sucedido ayer en mi concierto durante el ciclo Las Noches del Malecón de Murcia, quiero pedir disculpas al público y a la organización", rezan las primeras líneas.

"Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con macarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos, porque se puede hacer, y por ello pido disculpas", ha expresado.

Consciente del revuelo que ha generado este lunes lo acontecido la pasada noche en Murcia, el cantante ha hecho una aclaración ante posibles "malinterpretaciones": "No soy negacionista. Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo antiCovid para todo el equipo y para mí mismo".

"Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y de hecho ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie, ni sentado", ha añadido.

"Solo quería que la gente se levantara desde su asiento a disfrutar de algunas de mis canciones, insisto, siempre con mascarilla. De todas formas, mi actuación ayer no fue la adecuada y pido disculpas a todos por ello. Espero que estas palabras sirvan para dejar claras mis disculpas y mi apoyo total a la #CulturaSegura", ha zanjado.

Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. — Las Noches del Malecón (@nochesmalecon) August 1, 2021

Una hora después de lo sucedido, Las Noches del Malecón explicó el porqué de la cancelación del concierto: "Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias", se disculpó.

La organización aclaró que hasta la pasada noche no se habían producido incidentes en el evento: "No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas".