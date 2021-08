Cvirus.- El sistema de autocita en Extremadura está disponible desde este lunes para las personas de 18 a 29 años

El vicepresidente segundo de la Junta, José María Vergeles, ha informado en rueda de prensa este lunes de la puesta en marcha de este nuevo sistema en la región y ha añadido que "en próximas fechas" se irán ampliando los grupos de edad a los que va dirigida la autocita.

Las personas interesadas podrán pedir su cita a través del teléfono 900100737, así como a través del Centro de Salud Online, tanto en su versión web como en la versión aplicativo para dispositivo móvil y, además, deberán cumplir una serie de requisitos para poder optar a una cita, que será siempre para primera vacunación.

Estos requisitos son estar en ese tramo de edad, no tener dosis previas de vacunas inoculadas, no tener una PCR positiva previa los seis meses anteriores y no estar de baja en Civitas.

"Si todo está ok, el sistema sigue dejando que te puedas autocitar y a partir de ahí, en base a la zona de salud, te asigna un oferta de huecos entre la que el ciudadano o ciudadana elige el hueco que más le interese", ha aseverado Vergeles, quien ha estado acompañado por el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco.

De igual forma, el consejero extremeño ha recalcado que los puntos de vacunación para las personas que opten por el sistema de autocita serán en algunas ocasiones centralizados, mientras que en otras estarán ubicados en los propios centros de salud.

