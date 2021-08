Las bandanas vuelven a estar de moda: cómo llevarlas para para sobrevivir a un día de playa o para marcar estilazo

Increíble, pero cierto. El estampado de bandana ha vuelto a nuestros armarios y lo ha hecho pisando (¡muy!) fuerte. Aunque parecía que su (ab)uso noventero lo había condenado al ostracismo, en moda todo vuelve (¡que se lo digan a los scrunchies!): el verano pasado comenzó a verse y este ya se ha convertido en la tendencia a la que pocos pueden decir no. Sobre todo, si apostamos por los clásicos pañuelos que, tan pronto sirven para hacerse un improvisado look pirata (ideal para las jornadas playeras) o para colocarlos en el asa de un bolso de rafia y darle un toque del street style. Por eso, si no queremos ser de los que le hagan sorry not sorry, ya estamos tardando en hacernos con un set que combine este complemento en varios colores para tener uno listo para cada situación.

Y sí, en 20deCompras no hemos querido perder la oportunidad de rastrear los mejores modelos de Amazon y al mejor precio, así que, bajo estas líneas, os dejamos un kit que tiene todo lo que necesitáis para sobrevivir al verano de las bandana s y hacerlo, además, derrochando estilo y demostrando que los noventa nunca mueren. ¿Lo mejor? Incluye doce unidades de diferentes colores y te salen a poco más de un euro, por lo que solo tienes que pagar 12,99 para lucir la tendencia que va a arrasar en los planes estivales. ¿Listo para enamorarte?

Estas vuelven a ser el complemento estrella de la temporada. Amazon

Más información sobre este kit...

Con un tamaño de 55x55 centímetros perfecto para poder anudarlo con comodidad en la cabeza, ya sea a forma de turbante o de diadema, estos pañuelos destacan por los materiales con los que han sido fabricados. De hecho, gracias a ser de un tejido fino libre de poliéster, tal y como indican los fabricantes en la descripción de Amazon, son transpirables, ligeros, suaves, fáciles de secar y muy flexibles para que podamos darles la forma que deseemos.

