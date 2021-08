Alaska se posiciona abiertamente entre Olga Moreno y Rocío Carrasco

La entrevista a Olga Moreno tras ganar Supervivientes, en la que ha respondido a algunas cuestiones de la docuserie de Rocío Carrasco, se ha convertido esta semana en objeto de debate en programas de crónica rosa. En este sentido, la cantante Alaska ha sido muy directa y no ha ocultado lo que piensa acerca de las declaraciones de la mujer de Antonio David el pasado miércoles en Telecinco.

En una intervención en el programa de Jiménez Losantos, Alaska ha sido clara al indicar que "Olga no fue concreta respondiendo", y señaló el episodio de los piojos. "Si te pregunto, ¿los niños tuvieron piojos? Ni me has dicho 'no' ni me has dicho 'sí'. Podrías decir 'sí, tenían piojos como todos los niños", ha defendido.

En este sentido, la cantante ha insistido en que ha habido preguntas que tenían una respuesta muy concreta, y sin embargo Olga Moreno fue más ambigua. "(Kiko) Matamoros intentaba que concretara, ¿qué has hecho tú por que esos niños tengan una mejor relación con su madre? Y no hay respuesta", ha añadido Alaska.

La artista no ha puesto en duda el cariño y amor que Moreno tiene por los dos hijos de Rocío Carrasco, Rocío y David Flores, ambos presentes en el plató de Supervivientes cuando se dio a conocer que Olga Moreno había ganado el reality.

"Si yo quiero a esos niños, que no me cabe la menor duda, y esos niños me quieren a mí, que tampoco me cabe la menor duda, pues mira, yo intento ponerle freno a mi marido, con sus declaraciones, con sus portadas, con la portada del niño, es que no", ha opinado.

"Es que no sabemos si lo ha intentado", le ha replicado entonces otra de las tertulianas del programa, a lo que Alaska no se ha callado: "Pues podría haberle contestado, cuando Kiko (Matamoros) le dijo si había hecho algo por mejorar la situación de esos niños", ha asegurado.

"Es que si (Olga Moreno) ahora reconoce que su marido se ha pasado de la raya, estaría dejando a su marido a los pies de los caballos", le insisten a Alaska. La cantante se ha reiterado en que "a lo mejor hay que dejarlo, porque si lo que vamos es a decir la verdad y estamos interesados por el bienestar de esas dos personas, pues habrá que decir lo que ha ocurrido. Y además, lo de Antonio David no hace falta decirlo. Lo digo siempre: hemeroteca nacional. Todas las revistas de los últimos 25 años, todas; todos los programas de televisión, no hay más que verlo, está ahí".

Alaska nunca me decepciona 🖤 pic.twitter.com/xY3FvnwwIk — de la Carrasco ✨ y de Antena 3 (@PantoPresi) July 30, 2021

Por último, Alaska ha concluido con una clara alusión a Olga Moreno diciendo que "si yo soy la mujer, y aunque vea que es un buen padre en casa, hace cosas que yo considero que van en contra de la salud física y emocional de esos niños, yo lo diría y seguramente me llevaría muchas peleas", ha zanjado.