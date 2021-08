Baltasar Garzón desvela las secuelas de la Covid que sigue teniendo un año y medio después de contagiarse

La Covid-19 ha evidenciado a lo largo de la pandemia que no todo el mundo ha atravesado de la misma forma esta enfermedad, y que las secuelas que deja entre quienes la superan son muy distintas. En el caso del juez Baltasar Garzón, todavía continúa padeciendo las consecuencias del coronavirus, un año y medio después de haberse infectado.

"Yo me contagié en marzo de 2020, al principio de todo", ha explicado en una entrevista en laSexta Noche.

Tras haber superado la enfermedad, ha indicado, continúa medicándose, ya que la Covid le ha dejado secuelas: "Tengo limitación de olfato, de paladar. Tengo también una esofagitis aguda que me provoca una tos repentina, y también una especie de neuralgia en la parte izquierda de la cara, que es como una migración permanente de gusanos de seda", ha enumerado.

Respecto a todos estos efectos, Garzón ha expresado que los médicos todavía no saben si en algún momento remitirán o persistirán en el tiempo. "No lo sabemos, el caso es que me estoy medicando", ha asegurado.

Además de todos esos síntomas, el jurista ha agregado otros como el "cansancio, también una afección cardíaca, me canso mucho al subir escaleras, cuestas, no puedo correr...", ha añadido.

No obstante, Garzón ha dicho que poco a poco se está "acomodando" a esta situación, ya que "hay mucha más gente que lo ha pasado peor y lo está pasando peor, y por eso tenemos que ser muy conscientes", ha advertido.

"Esto no es ninguna broma, y quienes se plantean el negacionismo como norma tienen una muy grave responsabilidad, y si fueran del sector público, social o político, todavía más grave", ha concluido.