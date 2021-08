Villalobos ve una "excepción" la inclusión de Sevilla en el Contigo y la desliga del rol de Espadas en el PSOE

En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha reflexionado sobre la inclusión del Ayuntamiento de Sevilla en el nuevo plan provincial Contigo de la Diputación que preside, un programa que moviliza unos 370 millones de euros de los remanentes acumulados por la entidad y los fondos adicionales de su presupuesto anual en materia de gastos no financieros, transformándolos en subvenciones a los ayuntamientos de los municipios para nuevas inversiones y políticas de fomento del empleo y de apoyo al tejido empresarial y productivo.

En concreto, el Ayuntamiento hispalense cuenta con cinco millones de euros, destinados principalmente a la contratación temporal de 140 personas mayores de 45 años con dificultades de inserción laboral para actuaciones en los parques empresariales, además de otras contrataciones eventuales de agentes turísticos y monitores de servicios avanzados para emprendedores y pequeñas empresas.

EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

Ello, después de que años atrás, el propio Rodríguez Villalobos apostase insistentemente por que las capitales no fuesen tenidas en cuenta a la hora de conformar la representación política de los plenos de las diputaciones, cuya "razón de ser", como ha defendido en no pocas ocasiones, no es otra que los municipios de la provincia y en especial los de menor población.

Al respecto, el presidente de la Diputación de Sevilla ha manifestado que el Ayuntamiento hispalense "nunca ha estado apartado" por completo de la entidad supramunicipal, recordando no obstante que "el interés de la Diputación son los pueblos, fundamentalmente los más pequeños".

No obstante, ha puesto de relieve los "momentos excepcionales" que atraviesa la sociedad dada la nueva crisis derivada de la pandemia y de las restricciones promovidas para combatir su propagación; así como el hecho de que Sevilla capital cuenta con seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España, según el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

ERA "RAZONABLE"

En ese contexto, ha considerado "razonable" que el Ayuntamiento de Sevilla solicitase adherirse al plan Contigo de la Diputación para cosechar fondos del bloque de fomento del empleo y apoyo al tejido productivo, al objeto de promover "un número de contrataciones" en los barrios desfavorecidos de la capital andaluza. Se trata así de "arrimar un poco el hombro en la ciudad", según ha dicho.

Una vez sea superada la nueva crisis, según ha puntualizado el presidente, "lo normal" es que el Ayuntamiento de Sevilla quede de nuevo "fuera de la programación" de la Diputación provincial, "a no ser que de manera excepcional, se volviese a plantear algo así porque las circunstancias lo aconsejasen y la Diputación pudiera económicamente".

Eso sí, el también presidente provincial del PSOE ha llamado a no "interpretar" que hay alguna relación entre la inclusión del Ayuntamiento de Sevilla en el plan Contigo y el nuevo papel del alcalde, Juan Espadas, como candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz.

En ese sentido, ha defendido que Espadas contactó con él cuando la Diputación estaba elaborando el plan Contigo, "antes de que se supiese que iba a ser candidato a las (elecciones) primarias" promovidas por el PSOE andaluz para escoger su cabeza de lista en los próximos comicios autonómicos.