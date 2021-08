La diseñadora y exconcursante de Supervivientes Saray Montoya ha denunciado a través de las redes sociales que ella y su hija Naiara han sido víctimas de una brutal agresión por parte de su suegro y su cuñado.

Según ha revelado en varios vídeos publicados en Instagram, los hechos ocurrieron este sábado. "Todo ha sido por una pelea entre dos hermanos, mi marido y su hermano, ellos siempre han mantenido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo que tengo es por mi trabajo", ha comenzado explicando Saray Montoya desde el hospital.

"Me han dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza", ha descrito la exconcursante entre lágrimas, antes de afirmar que "esto no se va a quedar así", ha dicho dirigiéndose a cámara.

"Nicolás Rubio Salguero, claro que lo voy a hacer. Esto no son las costumbres gitanas. Los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí que lo han hecho", ha denunciado Montoya en uno de los vídeos.

La diseñadora ha mostrado además en otras fotografías los restos de sangre en el suelo tras la agresión. "Padre e hijo están en paradero desconocido, la Policía los está buscando", ha agregado Montoya en Instagram.

En un vídeo posterior, ya en su casa, Saray Montoya se mostraba más serena. "Estoy mejor", ha indicado antes de mostrar sus heridas y explicar que también habían apuñalado a su hija Naiara. "A mi niña le han pegado una puñalada en el pecho", ha contado.

"Esto viene por una discusión de hermanos", ha reiterado Montoya, que ha señalado a su suegro como incitador de la agresión. "Ha dicho: vamos a hacerle daño a él pegándole puñaladas a la mujer y a la hija", ha indicado la diseñadora y exconcursante.

Tal y como ha denunciado, los presuntos agresores aprovecharon que su marido no se encontraba en la vivienda para atacarlas. "No nos ha dado tiempo de nada. Había cuatro hombres", ha descrito, entre los que se encontraban su suegro y su cuñado.

"Me han dado palos en la cabeza, puñaladas... A mi madre le han cortado la cara, le han dado cinco o seis puñaladas en el brazo... A una prima mía que se ha puesto en medio le han dado otra puñalada. La Policía me ha dicho que esto es un homicidio, los están buscando, yo lo voy a llevar hasta el final, a mí no me importa que me maten, pero a mi hija no", ha sentenciado.

Montoya, que saltó a la fama por el programa Gypsy Kings, participó en la edición de Supervivientes 2018. Su paso por el reality fue polémico al haber sido expulsada disciplinariamente por agredir a Romina Malaspina durante una discusión tirándole del pelo y dándole pisotones, unos hechos por los que posteriormente pidió perdón.