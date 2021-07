Alejandra Rubio y Makoke protagonizan un enfrentamiento en directo: "Ha venido hecha una furia"

El distanciamiento entre Kiko Matamoros y su hija Anita ha puesto entre la espada y la pared a Alejandra Rubio, amiga de ambas partes. Las duras palabras del colaborador de Telecinco con motivo del cumpleaños de su hija, al que no ha acudido, ha provocado que la hija de Terelu Campos lance una lanza en favor de Kiko Matamoros, algo que no ha gustado a su ex y madre de Anita Matamoros, Makoke, presente también este sábado en el plató de Viva la vida, donde colabora.

Tras una pausa publicitaria, la presentadora Toñi Moreno, que sustituye en verano a Emma García, se ha dirigido a Makoke y Alejandra Rubio para preguntarles por lo ocurrido cuando las cámaras no estaban grabando. "Noto cierta tensión entre vosotras, ¿qué ha pasado?", les ha preguntado Moreno.

Ha sido entonces cuando Makoke ha expresado su malestar porque Alejandra, amiga de su hija, ha justificado el insulto de Kiko Matamoros hacia Anita, a quien se refirió como "retrasada".

"Yo no he justificado a Kiko", ha replicado entonces Alejandra Rubio, visiblemente enfadada. "Lo único que he dicho es que, conociéndole, estaba súper enfadado y que no lo piensa", ha agregado la hija de Terelu Campos.

"¿Eso es justificar a alguien? Me parece horrible que llame retrasada a su hija, una cosa no quita la otra. Pero creo que, conociéndole, no lo ha pensado, se le ha ido de las manos", ha continuado explicando Rubio.

La joven se ha mostrado muy molesta con las palabras que le ha dicho Makoke durante la publicidad. "Estaba fuera tan tranquila y ha venido hecha una furia. No me han gustado las formas. Yo he sentido que me has faltado al respeto por cómo me lo has dicho fuera", ha asegurado Alejandra Rubio sobre la actitud de Makoke.

"No se lo quería decir en público porque la quiero, pero no entiendo que lo justifique porque es algo que está mal. Que ella que es amiga de Ana diga eso...", ha insistido Makoke.

"¿Puedes reconocer que te han perdido un poquito las formas?", ha tratado de mediar Toñi Moreno para que ambas se pidieran disculpas.

"En ningún momento le he justificado", ha enfatizado entonces Alejandra Rubio, que ha querido dejar claro que no se quiere meter en los asuntos de esa familia. "No me quiero meter en eso porque los quiero a todos (...) Yo a Kiko le quiero mucho y lo siento si te molesta", ha zanjado Rubio.