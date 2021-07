El divertido plan de Pilar Rubio con sus hijos en su regreso a Madrid: "Mi lugar favorito"

A pesar de estar cada vez más asentada en París, la presentadora Pilar Rubio ha aprovechado una escapada a Madrid junto a sus hijos para disfrutar junto a ellos de un divertido plan en familia.

Tal y como ha mostrado la colaboradora de El Hormiguero en un vídeo en Instagram, Rubio ha acudido con tres de sus hijos al autocine de Madrid para asistir a la proyección de la película Space Jam. El más pequeño, Máximo Adriano, de apenas un año de edad, ha sido el gran ausente junto a Sergio Ramos.

"Noche de autocine, mi lugar favorito", ha confesado Rubio en la red social. En el vídeo, Rubio aparece con una noria al fondo y varios puestos de comida mientras les pregunta a sus hijos: "¿Dónde estamos?", y estos se equivocan al responder: "En la feria".

"Yo quería montar en la noria y Marco me dijo: 'Pues vete tú solita", ha explicado Pilar Rubio, que ha asegurado que finalmente "no hubo manera, no estaban en modo aventurero".

Su marido, el futbolista Sergio Ramos, que se encuentra inmerso en la pretemporada con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, no ha podido evitar reaccionar a la publicación de la presentadora: "Os echo de menos. Os quiero", ha manifestado en un comentario.

Rubio ha empezado con ilusión su nueva vida en la capital gala, donde ha comenzado ya a tomar clases de francés para adaptarse mejor al país vecino, si bien no dejará de desplazarse a Madrid para sus compromisos profesionales. "Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión", confesaba hace unas semanas.