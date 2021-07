Pumares (Foro), satisfecho con la decisión del TSJA de rechazar el toque de queda

El diputado forista considera que "no se debe olvidar que la pandemia no ha terminado y que la única forma de acabar con el virus es la vacunación, pero desde luego no puede ser que la única forma y las únicas medidas del Gobierno de Barbón para acabar con la crisis del coronavirus, año y medio después, sea mediante restricciones, limitando derechos y libertades fundamentales".

"Consideramos que el toque de queda es una medida desproporcionada, contraproducente y que no es necesaria para frenar la transmisión del virus", ha dicho Pumares que ha advertido de que "lo que realmente es necesario es una mayor anticipación, seguir contando con rastreadores y evitando que se colapse la atención telefónica".