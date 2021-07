Catalá (PPCV): "A Puig debería darle vergüenza volver con las manos vacías de la Conferencia de Presidentes"

A su juicio, "una vez más se ha visto la nula capacidad de influir a nivel nacional", porque Puig, ha aseverado en un comunicado, "no pinta nada ante Sánchez".

Catalá ha lamentado que durante el cónclave celebrado el viernes en Salamanca "no se ha hablado de financiación autonómica, no se ha tratado el tema de los trasvases y no ha conseguido nuevas vacunas para los valencianos, en una frase, ha cosechado un rotundo fracaso". "Sánchez le ha hecho un 'Biden' a Puig, no se ha hablado de nada de lo que nos interesa a los valencianos", ha insistido.

Para la secretaria general del PPCV, "de nada sirve los millones prometidos por Pedro Sánchez si no se comienza a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica donde a los valencianos no se nos discrimine y se nos dé lo que nos merecemos". "No podemos seguir esperando a que le venga bien a la agenda de Moncloa, la reforma de la financiación es urgente y necesaria", ha agregado.

Asimismo, ha apuntado que la Comunitat Valenciana tiene "el ritmo de vacunación más lento entre los jóvenes, que es el grupo que ahora mismo más necesita vacunarse, y Puig no ha alzado la voz para pedir más dosis y que lleguen de forma más rápida". "En Alicante este fin de semana no pueden vacunar y ayer Puig no se plantó ante Sánchez", ha recriminado.

También ve "llamativo que no aprovechara estar ante el resto de presidentes autonómicos para hablar sobre el agua, para plantarse frente al Gobierno y las comunidades que quieren matar el trasvase Tajo-Segura y negarse a la anulación por parte del Gobierno de convenio de Alarcón que reserva agua para la Comunitat".

"En lugar de alzar la voz y decir que ya está bien de maltratar a los valencianos agachó la cabeza para no enfadar a su jefe", ha remarcado Catalá, antes de instar a Puig a que "si no sabe defender los intereses de Comunitat se aparte" y "deje a quienes de verdad creemos en nuestra tierra y sabemos defenderla".

"Otra oportunidad más que Puig deja pasar y otra ocasión en que comprobamos que los valencianos no le interesamos a Pedro Sánchez que sólo sabe ceder ante catalanes y vascos", ha concluido.