El PP acusa a Sánchez de "volver a chantajear" a las CCAA con los PGE

La secretaria autonómica del PP y diputada regional, María José González Revuelta, considera "vergonzoso" que la "debilidad parlamentaria" del PSOE-Podemos sea "la razón" para que los fondos que las autonomías tienen que recibir en 2022 estén "condicionados a la aprobación de las cuentas".

En un comunicado, ha considerado que "no es de recibo que Sánchez condicione la devolución del IVA del 2017 que el Gobierno de España debe a las comunidades a la aprobación de los presupuestos, al igual que ya lo hizo en 2019".

"Otra vez vuelve a repetir el chantaje", ha denunciado la secretaria y parlamentaria del PP, recordando en este sentido que ya existen sentencias a favor de las comunidades, como es el caso de Galicia y Castilla y León.

A su juicio, "tampoco es de recibo que también esté condicionada a esa aprobación la compensación de la liquidación negativa del 2020, que el Ministerio ha vendido como una generosa oferta por parte del Estado a las comunidades, pero que en realidad -según ha asegurado- supone que las comunidades ya no van a recibir más fondos extraordinarios en 2022, como si la pandemia hubiera ya finalizado".

"No existe ninguna justificación para suprimir el Fondo Covid Extraordinario en el año 2022, en el que las comunidades autónomas van a tener que seguir asumiendo gastos derivados de la pandemia y mucho menos para cambiar ese Fondo Extraordinario 2022 por el dinero que el Estado debe a las CCAA y al que tienen derecho, como consecuencia de una sentencia, la del IVA", ha sentenciado.

Pero, para la secretaria autonómica del PP, lo "más lamentable" es que el presidente Revilla "no diese la cara por Cantabria" en la reunión en Salamanca y "se escondiese una vez más, como tiene a los cántabros acostumbrados, en la gestión de la pandemia".

"Revilla se ha vuelto a poner de perfil y no ha aprovechado la ocasión para lo que importa a Cantabria y a los cántabros, no ha exigido a Sánchez que no condicione los fondos que debe recibir la región a la aprobación de los presupuestos y lo que le ha importado es exigir la vacunación obligatoria, cuando ya se propuso en Galicia y fue suspendida por el Tribunal Constitucional".

En opinión de la secretaria autonómica del PP, "si de algo sirve la coalición de Gobierno en Cantabria con el PSOE, tan negativa para los cántabros, debe ser precisamente para haber exigido a Sánchez que los fondos que anunció la Ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) lleguen a Cantabria sin condiciones, porque son un derecho y no una dádiva a las CCAA, que son las que de verdad se han enfrentado a la pandemia y las que prestan los servicios básicos a los ciudadanos".

COMUNIDADES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

González Revuelta también ha criticado que "una vez más Sánchez se rinda ante la Generalitat y haga lo que Cataluña le exige, pues -según ha dicho- la razón encubierta de la decisión de Sánchez de compensar la liquidación negativa del año 2020 a las comunidades y la devolución del IVA del 2017, no es otra que beneficiar a Cataluña, ya que el 25% de la deuda que tienen las CCAA con el Estado por la liquidación negativa del 2020 corresponde a Cataluña".

"Con esta estrategia, ante la debilidad parlamentaria para sacar adelante los presupuestos del 2022, pretende asegurarse el apoyo de ERC y Junts per Cataluña y del resto de partidos políticos al vincular los fondos a la aprobación de los presupuestos", ha abundado González Revuelta, para quien "ha quedado patente que para Sánchez existen comunidades autónomas de primera, como Cataluña y el País Vasco, con las que mantiene reuniones bilaterales y llegan a acuerdos, y otras de segunda, como Cantabria".

QUE PAGUE A CANTABRIA

Para finalizar, desde el PP exigen a Sánchez que pague a Cantabria los 42 millones del IVA del 2017, puesto que "ese dinero es de los cántabros, no de Sánchez"; y debe compensar la liquidación negativa del 2020, ya que "se comprometió" a que el año 2020 no iba a contar a efectos de cálculo en el sistema de financiación y crear un Fondo Extraordinario Covid 2022.

"Son cantidades independientes, no vinculadas unas a otras y deben transferirse sin condiciones y sin chantajes y esto es lo que esperábamos que Revilla hubiera exigido a su socio Sánchez", ha concluido González Revuelta.