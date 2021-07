Carmen Borrego y Kiko Hernández toman una decisión tras su encontronazo en 'La última cena'

El tenso encontronazo entre Carmen Borrego y Kiko Hernández en el programa La última cena ha marcado un punto de inflexión en la relación entre ambos, que ya no era buena.

La hermana de Terelu Campos ha explicado en declaraciones a Sálvame lo ocurrido. "Ya sabemos cómo es Kiko, había muchísima tensión. Él me pidió perdón, por lo tanto, ya no tengo por qué seguir hablando del tema. Cuando perdono, perdono de verdad. Y si perdonas, tienes que olvidar", ha remarcado.

En este sentido, Borrego ha hecho borrón y cuenta nueva en su relación con Hernández: "Para mí es muy importante que Kiko y yo partamos de cero, realmente yo no tengo nada en contra de él, y creo que él tampoco en contra de mí".

Respecto al mayor momento de tensión, en el que Borrego amagó con irse en directo del programa, la colaboradora de Viva la vida ha confirmado que estuvo dispuesta a abandonar. "Tú puedes tener mal rollo, pero llega un momento... Muchas veces desconectamos que estamos en un plató de televisión, y el insulto de Kiko me lo hubiera dicho en un pasillo, pero en un plató... Y yo ahí salté con todo lo acumulado", se ha sincerado.

Tras esta situación, ha indicado, "Kiko y yo hemos hablado y hemos decidido partir de cero. No sé lo que va a durar, yo voy a intentar ponérselo fácil, porque muchas veces yo también lo pongo difícil", ha admitido la colaboradora.

Según ha confesado, Borrego llegó al programa "con mucho miedo, no sabía lo que podía pasar, pero estoy muy contenta con la experiencia", ha asegurado.

"Hubo momentos tensos, pero lo pasamos muy bien, y a mí me gusta estar de buen rollo, a mí no me gusta el mal rollo", ha añadido sobre su relación con Kiko Hernández.

Con su participación en La última cena, la hija de María Teresa Campos espera así que "sirva para cambiar un poco el concepto que se tiene de mí en los últimos tiempos como persona".

En este sentido, ha reconocido que le molesta "cuando me califican de víctima", ya que eso significa que no la conocen, de ahí que considere que en este programa se haya visto "a la verdadera Carmen".