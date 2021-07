Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit, irreconocible con su nuevo look

Fred Durst, el cantante de la banda de nu metal Limp Bizkit, que arrasó en todo el mundo a finales de los 90 y principios de la década de 2000, es uno de los artistas con un look más distintivo.

El artista de Jacksonville (Florida) se caracterizó siempre por lucir perilla y su sempiterna gorra de béisbol roja puesta hacia atrás. Pero ahora, el cantante, que tiene 51 años, ha sorprendido a sus fans con un look muy peculiar.

Durst acaba de abrir una cuenta de Instagram y en la primera de las imágenes se le ve con su nuevo aspecto: luciendo un generoso flequillo plateado y un bien delineado bigote de herradura.

El cantante, que tiene más de 300.000 seguidores ya en su cuenta, recibió casi 60.000 'me gusta' de sus fans, que lo compararon con personajes como Hulk Hogan (por el bigote) o Richard Gere (por el pelo).

La banda Limp Bizkit saltó al estrellato en junio de 1999, cuando su segundo álbum de estudio, Significant Other, vendió cuatro millones de copias al final de ese año.1 Sin embargo, su gran éxito internacional llegó en 2000 con Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, que incluía el sencillo Take a Look Around y que formó parte de la banda sonora de la película Misión: Imposible II.

El grupo estuvo rodeado por la polémica debido a los numerosos incidentes producidos por la costumbre de sus fans de bailar 'pogo', lo que en ocasiones produjo avalanchas y heridos.