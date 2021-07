El PPCV acusa a Oltra de "abandonar a medio millón de valencianos en pobreza extrema"

Bastidas ha señalado que "esta falta de competencia de Oltra es suplida por el trabajo de entidades sociales que operan en la Comunitat Valenciana y que han multiplicado sus esfuerzos para ayudar a aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad". En un comuni "La sociedad valenciana es mucho más eficaz, solidaria y comprometida que Oltra, capaz de acoger y abrazar".

Así, Elena Bastidas ha indicado que "en el último año, en la Comunitat Valenciana hay más de un millón de beneficiarios de las ayudas sociales de entidades de carácter benéfico como Casa Caridad, Cáritas, Banco de Alimentos o Cruz Roja entre otras". Esta cifra se ha disparado un 25% en 2021 por la pandemia y sus consecuencias.

En ese sentido, ha afirmado que "pese a la propaganda de la vicepresidenta Oltra y su manipulación de las cifras", "no solo no ha aumentado su cobertura social sino que se ha estancado" y "estas entidades hacen lo que debería hacer Oltra y no hace".

"Para colmo, la vicepresidenta no solo ha paralizado las prestaciones sociales sino que ni siquiera apoya a estas entidades a las que desde 2016 les retiró las ayudas nominales que anualmente recibían en los presupuestos autonómicos", ha reprochado.

Bastidas ha remarcado que "hay medio millón de valencianos que se encuentran en situación de pobreza extrema y 1,5 en riesgo de pobreza. Es una cifra que viene aumentando desde 2016". "Con Oltra al frente de este departamento, la pobreza y la exclusión social ha aumentado. Los más necesitados son los olvidados de Oltra", ha aseverado.

La portavoz 'popular' ha señalado que "estamos en una situación de emergencia social por la incertidumbre que atraviesan miles de familias sin recursos en situación de vulnerabilidad, con muchos problemas para poder cubrir sus necesidades básicas y atender los gastos de electricidad, gas, agua y alquiler. Necesitan ayudas urgentes".

Asimsimo, ha defendido que "tener las necesidades básicas garantizadas es algo que va más allá de pagar o no las facturas, afecta a la dignidad de las personas, a su bienestar y a su salud". "Y ahí es donde Oltra les ha abandonado y tienen que recurrir a las entidades sociales para poder comer y subsistir", ha insistido.

"El trabajo y el esfuerzo que se realiza desde estas entidades es extraordinario pese a las continuas piedras en el camino que les pone Oltra. Casa Caridad atendió en la ciudad de Valencia a cerca de 2.500 usuarios, el Banco de Alimentos, según sus propias cifras, a 608.900 beneficiarios en global las tres provincias, Cáritas alrededor de 125.000 y Cruz Roja 600.000 aproximadamente", ha concluido.