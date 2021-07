Ana Obregón recibe un importante premio y se lo dedica a su hijo, Aless Lequio: "Sé que estaría muy orgulloso"

La presentadora y actriz Ana Obregón ha recibido una buena noticia profesional mientras se encuentra disfrutando de un significativo viaje a Roma, el destino "que teníamos pendiente para cuando Aless se curara", ha manifestado la presentadora en Instagram. En esta ocasión, Obregón ha sido galardonada por el XIII Festival de Televisión de Vitoria, FesTVal, con el premio Joan Ramón Mainat en reconocimiento a "su dilatada y aplaudida trayectoria profesional en el sector audiovisual".

Desde la ciudad eterna, la presentadora no ha podido ocultar su emoción: "Es un honor para mí recibir uno de los premios de televisión más importantes que se otorgan en España. He tenido el privilegio de trabajar casi 40 años en mi pasión y ahora encima me premian", ha asegurado en un mensaje en Instagram.

La actriz ha agradecido "de corazón" al FesTVal y también ha tenido unas palabras de cariño para los espectadores: "Gracias a todos los que estos años habéis encendido la televisión para ver mis programas y series", ha manifestado.

Por último, la también actriz no ha desaprovechado la ocasión para dedicar este premio a su hijo, Aless Lequio, fallecido el pasado mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer: "Sé de alguien que en algún lugar estará muy orgulloso de su madre".

Tal y como ha valorado el FesTVal, Ana Obregón "ha protagonizado series y películas de éxito, ha creado formatos originales, ha presentado programas míticos", por lo que su nombre "está ligado a la historia de la televisión en España".

A lo largo de su dilatada carrera televisiva ha presentado galas y espectáculos como los TP de Oro, el Festival de Benidorm, el Carnaval de Las Palmas, la clausura del Festival de Cine de San Sebastián y varios especiales de Nochevieja, además haber retransmitido las Campanadas de Fin de Año en siete ocasiones en TVE y en una en Antena 3.

Con este reconocimiento, Obregón pasa así a engrosar la lista de otros grandes comunicadores que también han recibido este premio del FesTVal, como María Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño, Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Mercedes Milá, Iñaki Gabilondo, Susanna Griso, Andreu Buenafuente o Ana Blanco.