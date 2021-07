Guardiola (PP): "La foto prevacacional de Sánchez nos cuesta 220 millones de euros"

Al hilo, Guardiola ha incidido en que "como sospechábamos, una vez más, la asistencia de Urkullu pasa factura a los murcianos". Ante tal escenario, la 'popular' ha expresado que se trata de "una absoluta falta de respeto y de deslealtad para con el resto de presidentes autonómicos, un mercado persa y una auténtica tomadura de pelo para los españoles", para añadir que "mientras que ningunea a los presidentes que no son de su signo político con los que no se compromete, compra la asistencia de los presidentes que lo mantienen en la Moncloa con el dinero de todos los españoles".

Guardiola ha remarcado que "la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido clave para este encuentro, quien, junto a otros presidentes autonómicos del PP, lidera la ofensiva popular contra el chantaje al que han sido sometidos las autonomías en el reparto de los fondos europeos".

Con todo, la 'popular' ha manifestado que "Sánchez ha demostrado que la cogobernanza para él no existe, solo la imposición, dejando fuera todo diálogo y sin posibilidad de manifestar libremente cualquier opinión diferente a la del presidente del Gobierno central".

La portavoz del PP regional ha explicado que "son muchas las voces críticas con este encuentro porque no se han respetado ni el fondo ni las formas para una convocatoria de esta importancia en la que no se han tratado temas importantes". Así ha lamentado que "los anuncios de Sánchez sean, una vez más, mensajes sin concreción, porque no sabemos ni los fondos que van a llegar a la Región, ni las vacunas que nos van a suministrar, siendo la Región la más perjudicada en el reparto de vacunas.

Asimismo, Guardiola ha destacado que "ante la estrategia nacional contra la despoblación no hay herramienta más necesaria en el Levante español que el Trasvase Tajo-Segura, al que Sánchez le ha dado la estocada de muerte esta semana", por lo que ha puesto en valor la proposición del presidente regional que ha pedido, una vez más, "diálogo para alcanzar un acuerdo para garantizar el agua a todos los españoles".