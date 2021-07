El Festival de Jazz de San Javier despide su 23 edición este domingo con un homenaje a Chick Corea

La primera fue en 1999 con el grupo Origin, la segunda en 2018 con la Akoustic Band junto a John Patitucci y Dave Weckl y la tercera y última en 2019, un año y medio antes de su muerte, el febrero de 2021, a los 79 años. El Festival no quiso dejar pasar entonces su proyecto más español The Spanish heart Band, una banda de carácter latino conformada por él mismo, de la que formaban parte el saxofonista y flautista Jorge Pardo y el guitarrista Niño Josele.

Los dos músicos españoles formarán parte del grupo formado para la ocasión por el Festival de Jazz de San Javier junto a otros músicos que en algún momento colaboraron con Chick Corea, enamorado confeso de la cultura española.

En el concierto 'In Memoriam Chick Corea' estará el bajista Carles Benavent que capitaneó un concierto homenaje a Corea en Jazz San Javier bajo el nombre 'Our Spanish Heart' en 2017, en alusión al célebre disco del genial músico 'My Spanish heart' con el que ya expresaba su amor por España y el flamenco.

Junto a Carles Benavent, Jorge Pardo y Niño Josele, estarán el baterista Tino di Geraldo, el pianista José de Josele y Tomasito al cante y baile, conformando una banda de músicos que en algún momento han estado cerca del legendario músico que no dudaría en sumarse a la fiesta musical con la que se le recordará en Jazz San Javier.

Sus más de cinco décadas de carrera, sus 23 premios premios Grammy, su fuerza creativa, su nombre grabado en oro en el jazz fusión, su consideración de leyenda y su virtuosismo con el piano, considerado como uno de los pianistas más influyentes del jazz moderno junto a Herbie Hancok y Keith Jarret, serían más que suficientes para rendir un homenaje a Chick Corea.

Sin embargo es su vinculación emocional y profesional con España lo que mueve este reconocimiento que tiene mucho de agradecimiento a un músico que tantas alegrías ha proporcionado a los amantes de la buena música. El autor de temas como 'Spain' o 'La Fiesta' expresó siempre que su corazón era español y se lo dijo al mundo con uno de sus discos más celebrados 'My Spanish Heart' al que volvía siempre como en su último concierto en la última edición celebrada antes de la pandemia que todavía resuena entre sus fieles seguidores del Festival de San Javier.

La 23 edición se despedirá con la entrega del Premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que por primer vez entrega dos premios en una misma edición, al que fuera su creador hace 22 años y su director desde entonces hasta la presente edición en la que se despedía como asesor artístico. A Alberto Nieto se le reconoce la puesta en marcha de un Festival que en un tiempo récord y con un presupuesto modesto logró poner en el mapa del jazz mundial a San Javier.