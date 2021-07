Jorge Javier Vázquez habla sobre cómo se maquillaba cuando era pequeño

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado en la revista Lecturas sobre su acercamiento con el maquillaje y los estereotipos de género cuando era pequeño.

Habitualmente, el periodista se escondía de su familia con diversos productos de belleza para maquillarse.

Hasta que un día, su madre le pilló y le echó la bronca porque, según ella, era un acto que no tenía que hacer por ser hombre.

Años después, la situación ha cambiado y es ella misma quien le da consejos de belleza y "cómo sacarle más partido a los potingues". "De pequeño me reñía porque me maquillaba a escondidas y ahora me imparte tutoriales. Viva la Mari que me parió!!!", confesó en su Instagram.

Ha querido compartir uno de esos momentos a través de una fotografía en redes sociales, donde puede vérsele como es maquillado por su madre.

No es la única en su familia que le da algunas lecciones para mejorar en su técnica, también su hermana junto a su madre le enseñó a hacerse la raya del ojo.