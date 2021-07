Tu horóscopo diario: sábado 31 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 31 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Entras en un momento muy dulce en muchos sentidos y hoy empezarás ya cierta búsqueda interior de esa paz que está bastante cerca, al menos en aspectos relacionados con las obligaciones o un trabajo más intenso. Prepárate para algo muy bueno.

Tauro

Buscas una manera de decirle a una persona que no te gustado mucho algo que ha hecho y harás bien porque debes decírselo por dos razones: para que no lo vuelva a hacer y para demostrar que el respeto, sea en la clase de relación que sea, es importante.

Géminis

Hoy cambias el chip y es porque vas a ver por fin un paisaje nuevo, que puede ser interior, pero que también puede transcurrir por la naturaleza, algo nuevo con lo que tus ojos se pueden encontrar y que te va a hacer sentir con mucha tranquilidad.

Cáncer

Lo más importante para ti hoy es comunicarte con alguien de la familia que necesita que estés ahí y no ir solo a lo que te interesa, sino demostrar que eres capaz de demostrar empatía y capacidad de ayuda. Ponte a ello sin pensar en nada más.

Leo

Las ocupaciones llenarán todo el día, pero será de esas que no te importa hacer, porque seguramente tienen que ver con las vacaciones y que en el fondo te dan mucha energía mental porque ves que se acerca un momento que puede ser muy agradable.

Virgo

No debes poner pegas a lo que hoy te vaya surgiendo y lo que tengas que hacer, incluso si no son asuntos agradables, pero piensa que una vez hayas terminado, te vas a sentir mucho mejor y que eso te aportará tranquilidad y cerrarás un capítulo.

Libra

No debes dejarte llevar por una sensación negativa ni triste si te toca cerrar una etapa que verdaderamente te ha supuesto dejar tu tiempo, esfuerzo y muchas más cosas en ella, pero es una realidad que tienes que asumir y prepararte mentalmente para abrir otra.

Escorpio

No dejes que alguien juegue a su antojo contigo y con tu tiempo. No es cuestión de hacerlo de una manera brusca, pero sí debes demostrar a esa persona que no vas a dejar que organice tu vida a su antojo. Pon las reglas con estrategia y disimulo.

Sagitario

Si eres capaz de asumir que no puedes hacer ciertas cosas, no debes de preocuparte por ello, sino buscar las que sí puedes hacer, ya sea en lo personal como el deporte o en otro tipo de actividades. Pero lo importante es que estés en movimiento.

Capricornio

No caigas en la tentación de hacerte la víctima, porque hoy lo que tienes que hacer es colaborar para que todo sea lo más llevadero posible y no generar ningún tipo de colisión de opiniones o de caracteres. Deja que pase todo con buena cara.

Acuario

Vas a notar cierta tendencia a estar con algo más de interés por un tema que antes no te atraía nada y que ahora puede que empieces a pensar que te abrirá ciertas puertas. Y llevas razón, pero quizá debas dejar ciertos prejuicios de lado.

Piscis

Harás algo que quizá ni tu mismo o misma esperas, y es que a veces estás en disposición de hacer cosas distintas que a la larga te compensan porque te demuestran que eres capaz de mucho más de lo que crees. Sigue en esa línea hacia tus sueños.