El dardo de Page a Podemos y Pablo Iglesias: "¿El señor Iglesias dónde está?, yo le tengo perdonado ya..."

Durante las ruedas de prensa posteriores a la XXIV Conferencia de Presidentes muchas han sido las frases llamativas que han dejado los lideres políticos, aunque quizás el que más recados ha dejado para sus contrincantes políticos ha sido el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Yo ya saben cómo soy", ha dicho Page, antes de responder a las preguntas sobre las diferencias del presidente con los lideres del conjunto de Unidas Podemos. Page ha señalado que "con la vicepresidenta Yolanda Díaz nunca he tenido ningún problema... No, alguno puntual, pero va a tener ella más problemas con los suyos que con nosotros".

El presidente castellano-manchego ha reconocido ante los periodistas que ha "dicho a varios dirigentes de Podemos que no se preocupen, que no es un problema de que no nos queramos".

"Yo les quiero todo lo que se dejen, pero que se preocupen el día que yo no les critique, porque significará que no pintan nada. Yo tengo mis ideas y las defiendo y a quien creo que nos hace daño ya está, pero yo no me meto con quien no pinte algo", ha dicho.

Antes de finalizar ha tenido un recuerdo para el exlider de la formación morada, Pablo Iglesias: "¿El señor Iglesias dónde está? Yo le perdono todo lo que me haya hecho, yo no sé si él, pero yo le tengo perdonado ya”.