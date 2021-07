Micó (Més Compromís) després de la proposta d'unitat de Díaz: "Som un projecte d'estricta obediència valenciana"

La secretària general de Mès Compromís, Àgueda Micó, recorda que la coalició on està integrat el seu partit és "un projecte d'estricta obediència valenciana" després de la proposta d'unitat de la vicepresidenta Yolanda Díaz, per la qual cosa defèn que Compromís "seguisca avant com la gent ho coneix".