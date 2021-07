Juan Jesús Vivas pide medidas al Gobierno para que Ceuta "recupere la normalidad"

El alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca que se impulsen medidas que permitan a Ceuta "recuperar la normalidad".

En declaraciones a los medios posteriores al encuentro en Salamanca recogidas por Europa Press, Vivas ha manifestado su intención de aprovechar la "oportunidad" del encuentro para poner de relieve la "transcendencia enorme" de la situación que vive Ceuta tanto para la ciudad autónoma como para "el resto de España".

Al respecto, ha recordado lo vivido los días 17 y 18 de mayo, cuando Ceuta se vio "al borde del abismo" cuando cruzaron la frontera "instigados por las autoridades del país vecinos" miles de personas, en un número que llegó a ser "el quince por ciento de la población total de Ceuta", junto a una cifra "igual o superior" que en ese momento esperaba al otro lado del límite para acceder también.

Entonces, según sus palabras, "el Gobierno reaccionó e hizo lo que debía", pues "manifestó de una manera inequívoca, y con la contundencia apropiada, donde debía y cuando debía, su compromiso" de defender la "integridad territorial y la soberanía".

Asimismo, ha agradecido el "gesto de solidaridad" de las comunidades autónomas al "hacerse cargo de parte de los menores no acompañados" que cruzaron la frontera, en unos números que "desbordaban las capacidades" de los medios ceutíes para dar respuesta a ello.

Igualmente, ha recordado el "mensaje contundente de apoyo" de Europa, junto al "valor" y "comportamiento ejemplar" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de la "categoría" de la gente de Ceuta que "demostró madurez, capacidad de resistir y solidaridad".

No obstante, aunque aquel momento "difícil" ya pasó, Vivas ha insistido en que "Ceuta no ha recuperado la normalidad", y ha puesto como ejemplo que 2.500 personas de las que cruzaron siguen en la ciudad autónoma y que "una buena parte de ellas siguen viviendo en condiciones de manifiesta precariedad".

Por ello, después de alertar de que "si no se pone remedio" con medidas, "el daño causado puede ser irreparable", ha insistido en acciones "enérgicas, transversales y coordinadas" para mejorar los niveles de calidad, de prosperidad, de creación de empleo y de cohesión social, que permitan unas cifras "equiparables" a las de las medias nacionales.

ABASCAL

En cuanto a la decisión reciente de la asamblea de Ceuta de declarar 'persona non grata' al líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que la decisión de su grupo en el parlamento, el Popular, fue la de abstenerse y que, ante ello, "lo verdaderamente importante es que se preserve la unidad de todos los ceutíes" en la "defensa" de su "españolidad".

A este respecto, ha subrayado que en la Asamblea "no existe ningún miembro de la misma ni ninguna formación política promarroquí" y que "Marruecos no tiene aliados en la ciudad", por lo que ha defendido la declaración institucional que firmaron todos los grupos, "excepto Vox", de que Ceuta es "parte esencial e indisoluble de España", unas palabras que han llegado después de remarcar que "la cuestión del credo o la raza de cada cual no diferencia el amor a España" que tienen los ceutíes.

Sobre si este asunto fue tratado en la cena que la noche previa a la Conferencia de Presidentes mantuvo el presidente nacional Pablo Casado con presidentes autonómicos del PP que iban a participar horas después en la reunión salmantina, entre ellos Vivas, ha indicado que es un tema que se trató "poco tiempo" pero que le sirvió a él para "explicar la postura" que defendió su grupo en la asamblea y que sigue manteniendo.