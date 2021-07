L'Escalante endinsa al públic en el màgic món del teatre amb seu cartell per a 2021-2022

La proposta situa el públic en primer lloc, travessant diferents portes que donen accés al món màgic que és el teatre, explica l'il·lustrador en un comunicat de la Diputació.

Aquesta imatge servirà per a presentar una temporada que inclou més de 20 espectacles dirigits a diversos públics i edats, amb una oferta destinada al públic familiar durant els caps de setmana.

La nova temporada convida al públic a seguir atents al projecte Escalante, un projecte que vol posar en relleu el seu vincle amb el territori i amb els espais escènics on trasllada la seua activitat, apel·lant als vincles que s'han gestat amb diverses generacions, ressalta la directora del teatre, Marylène Albentosa.

La selecció, amb la col·laboració de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i l'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV), buscava promoure les oportunitats per als professionals del sector i arribar a "la major excel·lència en disseny com un bon aparador per a la magnífica temporada de l'Escalante", manifesta la diputada de Teatres, Glòria Tello.

Víctor Visa va acabar la carrera de Belles arts en 2014 i després va crear el seu estudi situat a l'Horta de València i en 2018 va realitzar el Màster en Producció Artística. Durant la seua carrera ha treballat per a diverses publicacions, editorials i encàrrecs particulars i ha participat en exposicions entre les quals destaquen 'Cien x Cien' en la galeria The Makers de Madrid, 'A.4.1. Together' en La Mercería o 'Lugares Comunes', la seua primera mostra individual en Lanevera Gallery.