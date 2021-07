Juanma Moreno advierte a Sánchez: "No permitiremos privilegios a País Vasco o Cataluña"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no permitirán "bajo ningún concepto" privilegios al País Vasco o Cataluña y ha cuestionado qué "progresismo" es el que da dinero a las comunidades más ricas en detrimento de las pobres.

Moreno, que ha calificado la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca como "correcta" en las formas pero "decepcionante" en el fondo, ha dicho que el Gobierno andaluz no permitirá que se den más recursos a las comunidades más ricas.

"¿Qué clase de progresismo es el que da más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres? Esta España multinivel del PSOE me suena a una España de privilegios que no estamos dispuestos a asumir", ha avisado Moreno.

Ha explicado que ven "con tristeza, preocupación y con cierto enfado" que se trate a estas dos comunidades mejor que al resto y ha considerado que "algo está fallando" porque "no se está produciendo un trato en equidad e igualdad con todas las comunidades".

Moreno ha expuesto el hecho de que al País Vasco se le hayan cedido tres nuevos impuestos "para que se sienten en una mesa" o que en los próximos días el Gobierno vaya a reunirse con el Ejecutivo catalán en una mesa bilateral, cuando no acuden a esta reunión multilateral.

Moreno Bonilla también ha criticado el formato de la reunión

Además ha criticado el formato de la reunión, con el que "sirven para poco", ya que "una suma de monólogos no es igual a un diálogo", por lo que ha pedido a Sánchez que se replantee el modelo.

Ha desvelado que Sánchez está de acuerdo con el País Vasco en que no sea una reunión que se vincule a acuerdos y que sea "un órgano flexible, de debate", algo que Moreno no comparte porque le "suena" a que fomenta la bilateralidad y no el diálogo con todos.

El presidente andaluz ha dicho que a pesar de las "formas positivas" de la reunión, los objetivos alcanzados "no han sido los esperados" y ha hablado de una reunión decepcionante "por las prisas, por el orden del día difuso, por una especie de improvisación".

Ha vuelto a exigir la reforma del modelo de financiación autonómica porque Andalucía no puede "aguantar más" perdiendo "más de mil millones al año", lo que ha sumado a que en el próximo ejercicio recibirá 2.400 millones menos que en 2021. También ha criticado que no cuenten todavía con una información "clara y precisa" sobre los fondos de recuperación por la covid y ha avisado de que se están creando expectativas y se puede decepcionar.

Más vacunas para Andalucía

En cuanto a la gestión de la pandemia, Moreno ha vuelto a pedir más vacunas para Andalucía y ha considerado que "no tiene sentido" que Sánchez haya anunciado la llegada de dosis de Pfizer ante los medios y no haya esperado a informar a los presidentes.

Moreno ha insistido en la "inseguridad jurídica" que están viviendo las comunidades, por lo que ha vuelto a pedir a Sánchez que el Gobierno establezca una norma que permita a las regiones afrontar esta y futuras pandemias sin estar "desnudos" como ahora ante las decisiones judiciales, en muchos casos contradictorias.