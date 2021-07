Localitzen un criador il·legal a Elx amb 137 gossos de raça

A l'interior hi havia 137 gossos en diverses zones separats per edat, sexe i sales de paritori. Es tracta del major criador il·legal desmantellat a Elx, informa el consistori.

Després de diverses setmanes d'investigació, els agents van aconseguir interceptar la venda d'un dels animals a un particular per un import de 1.200 euros, la qual cosa va permetre la localització exacta de les instal·lacions.

La Unitat d'Urbanitat i Medi ambient (UMA) va comprovar que el presumpte responsable mancava de llicència d'activitat, permís ambiental, segur de responsabilitat civil, declaració de nucli zoològic i certificat de compatibilitat urbanística.

Segons la normativa, la persona implicada s'enfronta a sancions que oscil·len de 6.000 a 18.000 euros, a la clausura temporal de les instal·lacions per un període màxim de cinc anys i a la prohibició d'adquirir altres animals per un termini d'un a deu anys, sense excloure la possible responsabilitat civil o penal.