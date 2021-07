El VII Pacte per l'Ocupació de Valencia compta amb 51 mesures per a buscar reactivar en el context post-covid

L'Ajuntament ha signat aquest divendres juntament amb els agents econòmics i socials el VII Pacte per l’Ocupació de la ciutat de València per al període 2021-2024, que recull 51 mesures en el context post-covid per a millorar la formació, el foment de la igualtat entre homes i dones i l'estímul a l'emprenedoria, entre altres.

La signatura del nou Pacte per l'Ocupació s'ha materialitzat aquest divendres en un acte en el qual han participat a més de l'Ajuntament de València, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), la Central Sindical Independent i de Funcionaris Valenciana (CSIF), i la Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (ÚS-CV).

Inclou 51 mesures per a millorar la formació i ocupabilitat, fomentar l'ocupació i la inserció, promoure la igualtat entre dones i homes i la diversitat, estimular la cultura emprenedora, l'emprenedoria i l'economia social en el marc del desenvolupament sostenible, impulsar la innovació i la transformació digital, i preservar el teixit empresarial i de l'ocupació en el context post-covid.

L'alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha destacat que "ens trobem enmig d'una crisi sanitària, però també d'una crisi econòmica", per la qual cosa "les actuacions que s'adopten en matèria de formació i ocupació requereixen mobilitzar tots els recursos públics, privats i estratègics".

Durant la signatura del text, l'alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que "l'experiència acumulada pel temps i les noves necessitats, posades de manifest amb la situació excepcional que hem viscut durant l'últim any, amb la pandèmia mundial de la covid-19 i tot el que ha suposat a nivell laboral, ens han donat les eines necessàries perquè aquest document siga un instrument fonamental per a fomentar l'ocupació a la nostra ciutat".

Ribó ha subratllat que l'acord per l'ocupació "naix com a fruit del consens" entre l'administració pública i els agents econòmics i socials, i "ha de servir-nos com a eina fonamental per a avançar i progressar com a societat". El primer edil ha destacat que entre tots cal fer que siga efectiu i que garantisca el benestar general de la ciutadania, en el marc d'una societat definida pel paràmetre de la justícia social".

El pacte s'emmarca en l'Acord marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València en el context post-covid, que el Ple va aprovar el 7 de juliol de 2020, així com en el Marc Estratègic de la ciutat de València per a estructurar el desenvolupament de l'Estratègia Urbana València 2030.

En eixe sentit, l'alcalde ha posat en relleu el paper de les entitats locals, que estan en primera línia perquè coneixen els problemes i les necessitats dels veïns de primera mà, i s'ha de tindre la capacitat i els recursos per a ajudar-los. S'ha referit així mateix al "desenvolupament sostenible, basat en un creixement econòmic equilibrat i una economia social de mercat, amb l'objectiu d'arribar a l'ocupació plena".

Recuperació econòmica de la ciutat

Per part seua, Bernabé ha apuntat que el VII Pacte per l'Ocupació, "desenvolupat en circumstàncies extraordinàries", té "una clara visió i objectiu: la recuperació econòmica de la ciutat a la qual hem de fer front després de la covid-19".

Bernabé ha remarcat que "els pactes locals, i aquest en concret, són necessaris" tant per "l'eficàcia de l'Administració Local" com per "l'eficàcia de la col·laboració i el diàleg de les administracions amb els agents econòmics i socials". En eixe sentit, ha posat en valor que "els municipis s'han mostrat més pròxims, més empàtics i amb més incidència entre la ciutadania, com s'ha pogut veure amb molts exemples durant la pandèmia".

Així, ha ressenyat que l'Ajuntament de València ha abonat fins hui més de 30 milions d'euros d'ajudes directes a autònoms i pimes dins del Pla Resistir, "i és dels primers a pagar", ja que només passa una setmana des que les persones beneficiàries sol·liciten la subvenció fins que la reben en el seu compte.

D'altra banda, la titular de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació ha manifestat que treballaran en tots els àmbits, en el de la cerca activa d'ocupació, en el de la formació i, sobretot, en el de la consolidació digital de les empreses i en el de la innovació econòmica, amb tres perspectives transversals: lluitar contra la desigualtat de gènere en l'ocupació, lluitar contra la bretxa digital i afavorir l'ocupació entre les persones joves".

En la signatura del pacte han participat la secretària general d'Ocupació-CV, Maica Imbernón; la presidenta autonòmica del CSIF, Alicia Torres; el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez; la secretària general de CCOO-PV, Ana María García, i la presidenta de CEV València, Eva Blasco. També han estat presents el vicealcalde, Sergi Campillo, i les regidores i regidors Luisa Notario, Giuseppe Grezzi, Maite Ibáñez, Emiliano García, María José Ferrer i Fernando Giner.