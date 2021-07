La entrevista que Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, concedió el pasado miércoles en el programa Ahora, Olga continúa dando que hablar en los platós de Mediaset. Y una muestra es el debate que se ha generado este viernes en Ya es mediodía, espacio en el que Rosa Benito ha querido dar su opinión.

El formato conducido por Sonsoles Ónega ha rescatado la valoración de Rocío Flores sobre las declaraciones de la malagueña. "No es nada fácil hacer lo que ella hizo anoche con bastante clase, con bastante educación… Ha tenido 48 horas, que a nadie se le olvide, habló con el corazón", explicó la influencer.

En Ahora, Olga, la mujer de Antonio David Flores defendió a capa y espada al ex guardia civil y a sus hijos, Rocío y David, y subrayó que en su casa no se habla apenas de Rocío Carrasco. Sin embargo, estas palabras no terminan de convencer a algunos tertulianos. Y entre ellos se encuentra Rosa Benito.

"No me creo que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco, si has hecho portadas con comentarios haciendo daño a la otra parte, en casa algún comentario ha tenido que haber, y duro", ha expresado la tertuliana en el programa de Telecinco.

"No me creo que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco"

Asimismo, Benito ha reconocido que entiende el apoyo que se dan Rocío Flores y Olga Moreno, pues entre ellas existe una conexión especial. "Ella (Rocío) quiere muchísimo a Olga y lo veo muy bien. Que los hijos se críen con otra pareja es lo bonito, me parece muy bien... Yo no he visto que Olga se haya portado mal con esos niños".