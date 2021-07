ACPV, Escola i Intersindical demanen millorar els PEPLI amb criteri de "continuïtat de l'ensenyament en valencià"

Representants de les tres entitats han mantingut una reunió que ha comptat amb la participació de Natxo Badenes, president d'Escola Valenciana; Jaume Fullana, integrant d'aquest; Anna Oliver, presidenta d'ACPV; Toni Gisbert, secretari d'ACPV, Anna Gascon, vocal de la junta directiva d'ACPV; i Vicent Maurí i Marc Candela, portaveus d'Intersindical Valenciana.

Les tres entitats han començat per l'anàlisi de les dades arreplegades per Jaume Fullana, que mostren "el ventall de possibilitats de com podria quedar l'ensenyament en valencià en funció de com s'aplique el PEPLI a cada centre". En aquest sentit, comparteixen la seua "preocupació" en considerar que "no es garanteix la continuïtat en l'aplicació del pla lingüístic de Primària a Secundària en alguns instituts.

Per açò, han acordat fer arribar a la Conselleria d'Educació una proposta sobre la introducció durant el curs pròxim d'una sèrie de mesures de millora de l'aplicació del PEPLI amb l'objectiu de "garantir la consolidació i augment de l'ensenyament en valencià, perquè l'aplicació del programa puga permetre arribar al ventall més alt de possibilitats".

Concretament, advoquen per un "criteri de continuïtat i progressivitat de l'ensenyament en valencià, perquè es puga garantir la consolidació del percentatge d'ensenyament en valencià consolidat en Primària".

També reclamen que es fixen objectius de millora anual, dotar les plantilles de professorat "suficient" i augmentar la de l'assessoria de plurilingüisme; i crear instruments de verificació i avaluació de les dades.

A més, suggereixen que s'estudien les modificacions necessàries en l'aplicació de la Llei de plurilingüisme d'acord amb el nou marc establit per la LOMLOE i "la implementació en els centres del programa d'immersió lingüística, que és el que millor respon les necessitats de l'alumnat no valencianoparlants", sostenen.

Les tres entitats faran arribar aquesta proposta a la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i s'han emplaçat a una nova trobada en el mes de setembre per a continuar el treball d'avaluació i seguiment del PEPLI per a "garantir la consolidació i extensió de l'ensenyament en valencià", recalquen en un comunicat.

INSTRUCCIONS SECUNDÀRIA

Aquest divendres el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV) publica la resolució del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Les directrius inclouen els plans lingüístics de centre. Es recorda que el PLC s'elabora per un període de quatre cursos escolars, transcorregut el qual, el centre educatiu ha d'avaluar-ho i promoure, si és el cas, les modificacions oportunes, "per a assegurar i millorar la competència plurilingüe en totes les llengües curriculars", tal com s'estableix en la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme "amb especial atenció a les dos llengües oficials".

El centre podrà modificar el PLC per al curs 2022-2023, ambla introducció de canvis en els elements del projecte: l'anàlisi del context, els objectius, la proporció d'hores i la concreció de les àrees vehiculades en cada llengua curricular en cada nivell, les mesures de suport, el tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable, la presència de les llengües no curriculars i el pla de normalització lingüística.

El procediment per a la modificació -"que ha d'estar justificada i respondre les necessitats detectades en l'aplicació del PEPLI"- assenyala la resolució, ha de ser el mateix que s'ha seguit per a l'elaboració inicial, per la qual cosa s'haurà de presentar la proposta del nou PLC per a ser autoritzada per part de la conselleria competent en matèria d'educació abans de l'11 de març de 2022.

Els centres de nova creació que inicien l'activitat docent enel curs 2021-2022 han d'elaborar i presentar, abans del 12 de març de 2022, a la direcció general competent en matèria d'ordenació, per a ser autoritzat, un PLC que comprenga tots els nivells educatius. El PLC autoritzat serà aplicable a partir del curs 2022-2023. Durant el curs 2021-2022 aquests centres aplicaran el PLC que determine la Conselleria a partir de l'anàlisi del context del centre.

Per a l'elaboració o modificació del PLC, els centres podencomptar amb les orientacions i el suport dels assessors i assessores tècnics docents en matèria d'educació plurilingüe i de la Inspecció d'Educació.