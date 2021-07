Renfe preveu presentar el Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana a l'abril de 2022

20M EP

El delegat de l'Oficina del Pla de Rodalies i de Relacions Institucionals de Renfe per a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha avançat que l'entitat preveu presentar el Pla de Rodalies per a la Comunitat a l'abril del pròxim any.