La directora de Estrategia de Investigación en Google recibe el Premio Alumni US

20M EP

NOTICIA

La directora de Estrategia de Investigación en Google y egresada de la Universidad de Sevilla (US), Pilar Manchón, ha recibido de manos del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, el premio honorífico de la Asociación de Antiguos Alumnos de la US (Alumni US).