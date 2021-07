La Generalitat declara la caducitat de l'ATE del macrocentre comercial Puerto Mediterráneo

Aquesta decisió es deu al fet que la mercantil no ha presentat la garantia en la forma oportuna. Per tant, previ advertiment de caducitat amb nou termini per a presentar la garantia i sense que ho haja fet, finalment la Generalitat ha declarat la caducitat de l'ATE.

Com a vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra ha destacat que aquest govern té com a objectiu vetlar pels interessos dels valencians fent front a "les especulacions que després ens hipotequen amb formigó i deutes per a generacions".

Així ha defès que el Botànic actua "amb responsabilitat", donant acollida inversions "responsables i productives" entre les quals ha posat com a exemple la primera fase de Parc Sagunt (València) on ja s'han creat mil llocs de treball i hi ha compromesa una inversió de 500 milions d'euros: "Realitats enfront de promeses i especulacions".