Rare Beauty, la defensa del poder de las mujeres

No es nuevo que celebrities, actrices, cantantes o influencers colaboren con marcas con el fin de lanzar nuevos y atractivos productos. Una herramienta idónea para utilizar el engagement que producen estas personas en marcas que de por sí, y a tener un compromiso afianzado por parte de su público fiel, pero que a veces renovar el catálogo, una brisa de aire fresco, es fundamental.

En este caso concreto, hablamos de la firma Sephora que ha apostado por la joven cantante y actriz Selena Gómez conocida por interpretar papeles como Alex Russo en los Magos de Waverly Place.

La joven chica Disney desafía con esta colección los estándares de perfección poco realistas que estamos acostumbradas a ver en el mundo, defendiendo la idea de que todos los cuerpos son reales y que un número o una talla no determina nuestra valía. Todo un discurso de empoderamiento femenino que lleva por nombre Rare Beauty.

Todos los productos de esta línea están pensados para el día a día, es decir, para esa autoexpresión personal dentro de la moda y el maquillaje. Fórmulas sencillas y ligeras, aireadas y transpirables que proporcionan una cobertura compacta pero sin ser pesada, es decir, un acabado fresco ideal para sentirte bien por fuera sin maquillar tu verdadera identidad.

Y es que, Rare Beauty ya lleva más de un año dando mucho de qué hablar alrededor de nuestras fronteras, pero en estos últimos meses ha decidido emprender caminos hacia nuevos horizontes y aterrizar en España. Así lo ha confirmado Sephora, lugar, tanto físico como online en el que desde el 1 de julio, podemos encontrar esta colección.

Si todavía no la conoces, en este artículo te mostramos algunos de nuestros productos que se han convertido en un must have en rutinas y neceseres. Además, estás de suerte, con este código promocional Sephora, podrás conseguirlos a un precio exclusivo. ¿Te apuntas?

Corrector Iluminador Rare Beauty

Corrector Iluminador Liquid Touch. Sephora

Si sufres de alguna mancha, rojeces y ojeras oscuras este corrector te vendrá como agua de mayo. Se trata de un corrector ligero e hidratante a la vez, que, según la cantidad de producto que apliques proporcionará una cobertura media o total que se mantendrá sobre tu piel con un acabado radiante y lleno de luz, sin ser nada pesado. Promete un acabado uniforme y sin la aparición de líneas de expresión, pero lo mejor es que lo cumple. Está disponible en 32 tonos distintos.

Colorete "Segunda Piel" Rare Beauty

Colorete "Segunda Piel" Stay Vulnerable. Sephora

Un producto versátil y compacto que puede cambiar toda una rutina de maquillaje lleva por nombre colorete. Concretamente este, en formato crema y con textura líquida, se funde como una segunda piel para proporcionar un toque de color suave con un acabado increíblemente natural. Gracias a su fórmula pionera, es resistente al agua, combinando pigmentos, ligeros aceites y polvos esféricos, dentro de una mezcla no grasa, que logra conseguir un rubor natural con el que es imposible fallar.

Delineador Líquido Mate Rare Beauty

Delineador Líquido Mate Perfect Strokes. Sephora

Uno de los productos más aclamados de esta línea, amparada por Selena Gómez, es este eyeliner líquido en acabado mate. Además de ser waterproof y de larga duración, posee pigmentos en un tono negro potente qué aportan una espectacular definición. Su punta del pincel contiene más de 1000 cerdas veganas por lo que se trata de una herramienta flexible que permite dibujar líneas del grosor que desees con total precisión y control.

Prebase Hidratante Rare Beauty

Prebase Hidratante En Bruma Always An Optimist 4-In-1 Mist Sephora

Antes del maquillaje, sobre todo en estas épocas donde el calor aprieta, es muy refrescante poder bañar la piel en una bruma. Esta, con una textura ultra fina está destinada a iluminar, hidratar, preparar, asentar y refrescar la piel. Una vez hayas terminado tu sesión de maquillaje, podrás utilizarla también para refrescar de vez en cuando tu rostro. Está creada a base de una combinación botánica de loto gardenia y nenúfar blanco, combinada con niacinamida e hialuronato de sodio, ingredientes que logran aliviar y calmar la piel mientras proporciona a la piel un aspecto más saludable.

Visita la web de Sephora y únete al movimiento. Rompe y resquebraja los estereotipos y todas aquellas normas impuestas por la sociedad y alza la voz a los cuerpos, a las imperfecciones y a las bellezas reales.