Apuesta por una vida sostenible con Freshly Cosmetics

Por suerte cada día crece el número de personas concienciadas con los problemas medioambientales que sufrimos hoy en día. No tenemos un planeta B, no podemos volver a reiniciar el mundo tal y como lo encontramos, pero sí que podemos, con pequeños gestos, intentar que nuestro impacto en el planeta que habitamos sea cada día menor de lo que es ahora.

La contaminación, los gases de efecto invernadero y los grandes e impactantes cambios de temperatura que estamos teniendo forma parte de un problema en el que todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena.

Freshly Cosmetics

Cambiar rutinas por opciones más verdes y respetuosas con el medio ambiente que, durante el proceso se ha afirmado que, además, también son más respetuosas con nuestra piel y nuestro cabello. Un nuevo concepto de cosmética natural sostenible que también es más saludable, cruelty free y vegana.

Lleva años haciéndose un hueco y eco en redes sociales, revistas de moda y otros canales de comunicación, aunque uno de sus fuertes ha sido el boca a boca. Se trata de Freshly Cosmetics, una firma que aúna valores férreos como la sostenibilidad y una formulación transparente fresca y creada a base de ingredientes naturales.

Una firma que no ha dejado de sorprender lanzando al mercado productos que todos buscamos y que raramente se encuentran con tan buenos resultados. La firma Freshly afirma que nuestra piel absorbe, a causa de la contaminación, grandes cantidades de compuestos sintéticos que afectan a su correcto funcionamiento, órgano que necesita un respiro, ya que está expuesto casi las 24 horas.

Por ello, apuesta por una generación de productos naturales y veganos que desde las capas más profundas de la piel logra combatir los signos de la edad, así como que luzcas una piel radiante y saludable tratada a base de ingredientes naturales y a procesos 100 % respetuosos.

Productos Freshly

Son muchos los productos aclamados de Freshly como su Golden Radiance Body Oil o el Blue Radiance Enzimatic Serum. En los últimos meses, además, lanzó al mercado un serum de pestañas que promete unas pestañas más largas, más densas, más fuertes, más brillantes y con mayor intensidad de color en tan solo 60 días.

Peony Limitless Eyelash Serum. Freshly Cosmetics

Básicos ahora más sostenibles

Pero la firma va un paso más allá lanzando así productos básicos en su versión más sostenible. Cepillos de dientes de madera y bambú, neceseres de tela, tote bags, botellas de cristal reutilizable, esponjas naturales, esponjas faciales biodegradables, o los aclamados discos de algodón orgánico, son algunos de los básicos de Freshly Cosmetics, apostando por los accesorios sostenibles fabricados con materiales reciclables y reutilizables.

Pure Freshness Toothbrush. Freshly Cosmetics

Este cepillo de dientes está fabricado en bambú biodegradable, las cerdas son de Nylon 6 y hay 5 colores entre los que elegir. Por supuesto, es apto para veganos. Además, el packaging del cepillo de dientes Pure Freshness Toothbrush es libre de plásticos, 100% reciclable y compostable. La mejor opción para tu sonrisa y la del planeta.

Reusable Organic Cotton Pads. Freshly Cosmetics

Casi siempre que nos desmaquillamos utilizamos discos de algodón. Concretamente estos, están fabricados en algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textile) y responsable con las personas y el medio ambiente. Una alternativa sostenible a los discos convencionales de usar y tirar tan perjudiciales para el medio ambiente. Además de estar fabricados en algodón orgánico procedente de agricultura ecológica, sostenible y totalmente libre del uso de productos tóxicos como tintes o pesticidas, vienen en una bolsa de tela para su correcto lavado. ¡El complemento perfecto para tu limpieza facial diaria!

Soft Konjac Kids Sponge Freshly Cosmetics

La esponja suave, natural y biodegradable Soft Konjac Kids Sponge es perfecta para limpiar la piel del bebé, incluso para las pieles más sensibles. Esta esponja 100% compuesta por fibra vegetal, minerales y antioxidantes tiene propiedades no-irritantes y ayuda a equilibrar el pH de la piel.

Freshly Fan's Bag. Freshly Cosmetics

¿Necesitas un neceser donde almacenarlo todo? Este es el complemento perfecto. Esta fabricado en algodón orgánico, es natural e innovador, y cuenta con un diseño hecho a medida que refleja los valores, colores, perfumes y texturas de Freshly. Posee un gran capacidad y una rejilla interior que permite tenerlo todo bien organizado, por ello es la mejor manera de tener tus Freshly siempre a mano.

Tote Bag Planet First. Freshly Cosmetics

La Tote Bag Planet First es una bolsa de tela sostenible fabricada en algodón 100% orgánico de cultivo ecológico. Su diseño Planet First representa una transición hacia una cosmética más saludable y sostenible. Tiene una capacidad de 20 litros, por lo que es ideal para llevar siempre contigo, como bolso para guardar tus objetos personales o como bolsa de la compra. Si tú también compartes estos valores, lleva esta bolsa de tela ecológica siempre contigo y conviértete en embajador Planet First.

Distintas alternativas a la cosmética tradicional que generan un menor impacto en el planeta y en la calidad de tu piel y que podrás conseguir, además, a un mejor precio gracias a este código descuento Freshly. Abraza al planeta con Freshly Cosmetics.