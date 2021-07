El joven apaleado en Amorebieta se mantiene "estable" dentro de la gravedad

Fuentes familiares han informado este viernes en el hospital barakaldés que no se ha producido "ningún cambio" en el estado del joven durante las últimas horas. La víctima, que ya ha sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, se mantiene "estable".

Los médicos esperan además poder practicarle una resonancia magnética a lo largo del fin de semana. "De momento, ni a mejor ni a peor. Los médicos nos trasladan precaución. No ha empeorado y el lunes nos dirán más cosas", ha afirmado Alexandra Buric, en representación de la familia.

Según ha apuntado, el joven padece numerosos "coágulos de sangre en la cabeza", pero los médicos "confían en que pueda salir adelante, porque es un chico joven".

Respecto al estado del padre de la víctima, las mismas fuentes han reconocido que éste se encuentra "mal, no duerme, no come y no tiene ganas de nada". Además, ha señalado que le gustaría tener "privacidad".