El alcalde de Santiago aboga por declarar de interés general las obras de ampliación del CHUS para "agilizar"

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el regidor ha asegurado que la intención de "agilizar" y "priorizar" estas obras a través de la declaración de interés general es algo ya hablado con el resto de grupos -PP, Compostela Aberta y BNG-, ya que deberá ratificarlo el pleno municipal.

"Nuestra intención es facilitarlo todo lo que resulte posible", ha asegurado, no sin antes incidir en la necesidad de ampliación del CHUS porque se dan "problemas de congestión".

Preguntado sobre la posibilidad de ampliar el aparcamiento, Bugallo ha dicho que "no vio" este tema en el proyecto de la Xunta, pero ha reconocido que no sabe "dónde se pueden construir" porque queda "muy poco espacio". A su juicio, solo hay dos soluciones: o bien "hacerlo subterráneo", algo que "el Ayuntamiento no tiene posibilidades de pagar ni lo tiene en su orden de prioridades"; o bien "intentar desarrollar el suelo urbanizable" anexo.

"Tendremos que priorizar: ¿qué es más prioritario, que los pacientes tengan un quirófano o que tengan donde aparcar el coche? Buscaremos las mejores soluciones, pero tenemos que ser conscientes de que la ampliación continua de este complejo hospitalario requiere buscar prioridades", ha explicado el alcalde.

Con todo, Bugallo ha rechazado que el Ayuntamiento vaya a "condicionar la aprobación" de la ampliación del CHUS a una solución con el aparcamiento, toda vez que el plan general de Santiago contempla un estándar de dos plazas de aparcamiento por 100 metros cuadrados construidos.

"No vamos a exigir que se cumpla", ha avanzado, aunque tampoco ha descartado modificar el plan para rebajar esta exigencia a una plaza por cada 100 metros cuadrados, tal y como plantea la ley de suelo de Galicia.