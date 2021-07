Mila Kunis se arrepiente de no haber dejado a Ashton Kutcher viajar al espacio

Es comprensible su reacción, pero hasta ella misma reconoce que quizá fue un poco excesiva y que obligar a su marido Ashton Kutcher a vender el billete que tenía comprado desde 2012 para el histórico vuelo que el fundador de Virgin, Richard Branson, realizó el pasado día 11 no fue una decisión meditada, sino fruto más bien del cabreo.

El intérprete, que adquirió el boleto en 2012, cuando no tenía ni mujer ni hijos, tras pagar en torno a 250.000 dólares (210.000 euros aproximadamente), finalmente no pudo subir con el magnate a la nave e ir al espacio. Y ahora Mila Kunis se arrepiente de no haber dejado que Kutcher cumpliese ese sueño.

En una entrevista con la revista People, la actriz de 37 años y conocida por sus papeles en Cisne negro o Ted (por poner voz a Meg en la versión original de Padre de familia), ha reconocido que hacer renunciar al actor y padre de sus hijos Wyatt y Dimitri le saca ahora su rabia.

"Sí, lo sé, solo de pensarlo me pongo furiosa", ha asegurado Kunis tras ser preguntada si se arrepentía de haber presionado a su marido tachándole de "irresponsable" y de no pensar en su familia para que rechazase su increíble oportunidad.

"Cuando comenzamos nuestra relación, hace nueve años, él me dijo: 'Tengo un billete para irme al espacio'. Y yo le contesté que me parecía genial y le dije que se divirtiera", ha rememorado la actriz sobre el momento en el que se enteró del objetivo de Kutcher.

"Pero claro, pasaron los años, tuvimos a nuestro primer bebé y las cosas cambiaron. Le dije que era un irresponsable, que como padre no podía hacer eso", ha explicado Kunis acerca de su cambio de parecer y ha añadido la razón de este dramatismo exacerbado.

"Es que estaba con las hormonas por las nubes", ha recordado Mila, que ha terminado desvelando lo que le llegó a decir a su marido: "Le dije: 'No puedes hacerlo, te vas a morir, esa cosa va a explotar y te vas a morir... ¡Y me vas a dejar aquí sola con los bebés!'". Finalmente no ha explotado, pero lo cierto es que los dos siguen siendo una de las parejas más consolidadas de Hollywood.