El PP tilda de "fracaso" las últimas ayudas de la ADER ante las escasas solicitudes y pide un paquete "realmente eficaz"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha valorado como un "fracaso" la gestión de la última convocatoria de ayudas de la ADER porque "no ayudan, no interesan y no sirven ni a las empresas, ni a los autónomos ni las pymes".