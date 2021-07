À Punt estrena píndoles animades per a conscienciar als xiquets d'arreplegar els excrements de les mascotes

Clara és una xiqueta responsable que no entén el món adult i Net és un gosset molt llest. Junts tenen la missió d'aconseguir que els seus veïns arrepleguen els excrements que deixen en el carrer els seus gossos per a gaudir d'un espai comú net i agradable per a tothom, avança la radiotelevisió pública valenciana.

Aquest microespai busca ensenyar els xiquets que els gossos són responsabilitat de les seues famílies i que amb una conducta cívica guanya el medi ambient i la gent que viu en pobles i ciutats. Per tant, els objectius són millorar la neteja dels carrers i promoure la convivència i el respecte entre veïns i mascotes.

Es tracta d'una producció de Sistema del Solar Produccions amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat i la participació d'À Punt Mèdia.

Paral·lelament, la programació infantil creix a l'estiu. De set a deu del matí, la graella s'ompli de novetats entre les quals destaquen 'Les Vacances de la Colla', que s'emetrà tots els dies de 9.30 a 10.00 i estrena continguts com 'La Colla en remull' i els 'Challenges estiuencs'.

Una altra novetat és la sèrie diària 'Sally McKay', de 8.15 a 8.45, que narra la història de Sally, una adolescent aparentment normal que aspira a ser periodista d'investigació i col·labora en el 'Coolisland Express', el periòdic de l'institut. Jenny Justice és el seu alter ego, una superheroína capaç d'enfrontar-se amb l'imperi del mal creat per Martin Manning, el seu arxienemic i la seua colla.