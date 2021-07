Ava-Asaja reclama suport al projecte de la comunitat de regants de Xiva per a garantir el subministrament d'aigua

La urgència de l'execució d'aquest projecte radica que si es produïra una altra sequera com la qual va tindre lloc en 2014 o 2016, tant l'agricultura com el municipi de Xiva, es podrien quedar sense servici d'aigua i el dany per a la població, per a l'agricultura i per al medi ambient podria ser "de gran magnitud", segons l'associació agrària.

En aquest sentit, si ja es disposara de les aigües previstes en el projecte es facilitaria una adequada solució per a cobrir aquestes necessitats d'aigües, ja que millorarien els nivells d'aigua en els actuals pous, la massa dels quals d'aigua subterrània es troba en mal estat, amb el benefici ambiental que açò comporta, a més d'aportar majors subministraments des d'una massa d'aigua subterrània en bon estat.

La Comunitat de Regants porta quatre anys esperant al fet que l'Administració autoritze l'engegada d'un projecte que resulta vital per als agricultors de la zona, per açò, Ava-Asaja ha enviat un escrit tant a l'alcalde de Xiva com a la consellera d'Agricultura perquè duguen a terme els tràmits necessaris per a l'engegada del projecte de l'entitat de reg.

"Els agricultors són els principals interessats a realitzar un ús eficient de l'aigua que garantisca una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient", ha recordat el president d'AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.