La Generalitat exerceix l'acció popular en l'assassinat masclista d'una dona a Borriana

El ple del Consell ha autoritzat a l'Advocacia General de la Generalitat a exercitar l'acció popular en el cas relacionat amb l'assassinat a Borriana (Castelló) de Johana Andrea, una dona de 42 anys, víctima de violència masclista.

L'assassinat, ocorregut el passat mes d'abril, constitueix un cas de violència masclista, un problema d'àmbit social públic d'interés general que obliga els poders públics a actuar de manera activa amb l'objectiu d'aconseguir la plena erradicació dels maltractaments.

"Una vegada més, demanem la col·laboració de tota la societat i mantindre el contacte si hi ha una mínima sospita", ha manifestat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal com a portaveu de govern.

El cos de Johana va ser trobat a finals d'abril en un camí de Borriana. El dia 29 va ser detingut un home com a presumpte autor, després del que el Jutjat de Violència sobre la Dona de Vila-real (Castelló) el va deixar a mitjan juliol en llibertat amb mesures cautelars, quedant com investigat en una causa oberta per un delicte d'homicidi.

Per a l'acció popular, la Llei 9/2003 de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, estableix que la conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar-la en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en els quals es cause la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat.

També la Llei 7/2012, integral contra la violència sobre la dona, dicta que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en els quals es genere alarma social o produïsca lesions greus i invalidants. En aquest cas, el govern valencià sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.

En aquesta línia, el Consell va aprovar la proposta d'actuació institucional de la Conselleria d'Igualtat en cas d'assassinats de dones víctimes de violència masclista, amb la finalitat de conjuminar esforços i visibilitzar de forma conjunta el rebuig als casos en els quals es produïsca la mort d'una dona o dels seus fills a la Comunitat. Com a norma general, aquest protocol inclou una concentració de repulsa en la porta del Palau de la Generalitat i en la de cadascuna de les conselleries.