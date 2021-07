Detingut un jove per gravar les seues relacions íntimes amb una xica sense el seu consentiment i difundir-les

El jove, de 29 anys, està acusat d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. Tot va començar quan el passat dia 8 de juliol, quan una jove va conéixer en un local d'oci nocturn a un xica amb qui va iniciar una conversa i van quedar posteriorment per a passar la nit junts. La nit va finalitzar en el domicili de l'investigat, on tots dos van mantindre una trobada íntima de forma lliure i consentida.

El que no va ser consentit per part de la víctima va ser el fet que l'home va gravar tota la trobada sexual sense el consentiment de la dona, la qual en un moment es va adonar que aquest no deixava de manipular el seu terminal mòbil.

La jove li va demanar accedir al terminal telefònic del xic on va poder corroborar que havia captat de forma subrepticia la trobada entre tots dos. L'home, aleshores, va procedir a l'esborrat dels vídeos en presència de la víctima.

Una vegada es va marxar la víctima del domicili, el jove va rescatar els arxius de video prèviament captats i els va difondre per l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp a set contactes de la seua agenda personal.

HO VA COMPROVAR

Dies després, la víctima, davant el temor que l'investigat poguera haver recuperat els arxius de video, va tornar a trobar-se amb ell i va poder comprovar com efectivament havia procedit a enviar els videos íntims a set contactes del mateix.

Per açò, la jove va denunciar els fets en la Comissaria de Benidorm, on el Grup VI encarregat de la investigació de delictes tecnològics es va fer càrrec de la mateixa, va obtindre tant proves documentals com a digitals sobre el succés i ràpidament es va localitzar al presumpte autor del fet, que va ser arrestat.