Cvirus.- El PP exigeix responsabilitats i un expedient informatiu per la "revacunació" a Biar (Alacant)

Aquest passat dijous, el departament d'Ana Barceló va anunciar que una trentena de veïns de Biar rebran una tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus a causa que, per error, es va administrar a 12 persones d'eixe grup només sèrum.

Per als 'populars', açò demostra que hi ha una error múltiple en Sanitat amb els protocols de vacunació i "falta de transparència i d'informació que provoca incertesa en la població".

"Sanitat torna a fer el ridícul una vegada més i Ximo Puig ha d'eixir a donar explicacions perquè Ana Barceló no té cap credibilitat després de la seua compareixença a Les Corts aquesta setmana", critica Zaplana en un comunicat sobre el president de la Generalitat i la consellera, tots dos socialistes.

També exigeix assumpció de responsabilitats en Sanitat en entendre que "açò ocorre per la falta de personal que provoca errors humans en uns sanitaris desbordats". "No sabem si el de Biar és un fet aïllat perquè en Sanitat no informen de res, ni sabem com a hores d'ara ha pogut ocórrer alguna cosa així", adverteix.

Per tant, "davant la incertesa que genera en la població aquest tipus d'errors", el PP vol reclamar "llum i taquígrafs, que informen amb transparència i s'assumisquen responsabilitats perquè no és igual ni estem davant una anècdota menor: Algú amb responsabilitats ha de ser cessat immediatament perquè ningú dona la cara en el govern valencià".

"ELS VEÏNS NO SÓN CONILLS D'ÍNDIES"

"Els sanitaris estan desbordats, no poden més, la pressió dels professionals és molt alta, sense reforços i tot açò genera errors -abunda el diputat-. Pot ocórrer un error humà, però els protocols tornen a fallar perquè no se sap ben bé qui ha rebut la vacuna i qui no, i col·locaran una tercera dosi a cegues. Els veïns de Biar no són conills d'índies".

Per tot açò, el grup 'popular' ha presentat una bateria de preguntes a Les Corts per a demanar explicacions a la Conselleria de Sanitat Universal sobre el succeït a Biar, els motius pels quals ha ocorregut, el nombre d'afectats, quin protocol s'ha seguit i si ha passat alguna cosa similar o un altre tipus d'incidències en la vacunació.

"Estem davant un exemple concret de la desastrosa gestió de Puig. El president de la Generalitat ha establit una sèrie de mesures restrictives sense cap base científica per a aparentar que té iniciativa. Però, no obstant açò, la seua gestió sanitària de la pandèmia és desastrosa. Ha abandonat la prevenció, l'atenció primària, el reforç de sanitaris, l'ampliació de plantilles, l'obertura de centres de salut a la vesprada o l'ampliació de la jornada de vacunació perquè estem a la cua a nivell nacional", reitera Zaplana.