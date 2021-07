Detingut un home en Russafa per colpejar al seu bebé de huit mesos, que va haver de ser ingressat

La Policia va ser alertada perquè es dirigira a Russafa on hi havia una parella discutint. Es trobava un home sense samarreta, en actitud agressiva i sagnant per una mà, i una dona amb qui discutia.

La dona li estava recriminant en eixe moment a la seua parella que el dia anterior, mentre ella es trobava treballant, havia pegat a la filla de huit mesos que tenen en comú, fet que ell va confirmar.

Així, el dia d'abans, la dona va rebre una telefonada dels seus sogres per a informar-li que la xiqueta estava amb ells, ja que el seu fill estava molt nerviós perquè se li havia caigut la bebé. Quan la dona va arreplegar a la seua filla, va observar que tenia diversos hematomes, un d'ells a la cara, per la qual cosa la va traslladar a l'hospital, on va quedar ingressada.

Davant aquests fets, els agents es van posar en contacte amb l'hospital, que va verificar els fets i va manifestar que ja havien donat part al Jutjat de Guàrdia de les lesions que presentava el bebé, per la qual cosa la patrulla va detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestat, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.