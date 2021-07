El pressupost de la Generalitat Valencianaa per a 2022 s'obri a la participació ciutadana i als fons europeus

A més, estableix que les polítiques pressupostàries del pròxim exercici han de dirigir-se de forma prioritària a continuar amb l'enfortiment dels servicis públics i donar suport a la recuperació econòmica i social, aprofitant l'oportunitat derivada dels instruments comunitaris de finançament Next Generation EU.

Aquest finançament, per al Consell, permetrà continuar amb el desenvolupament i compliment dels objectius establits en l'acord 'Alcem-nos' i de les mesures contemplades en l'acord de legislatura del Botànic II (PSPV-Compromís-Unides Podem), potenciant la transformació del model productiu, la creació d'ocupació, les polítiques educatives, sanitàries i socials i la lluita contra l'exclusió social.

L'ordre dicta l'engegada del projecte pilot d'elaboració participativa del pressupost, complint amb la resolució de 25 de setembre de 2020 de Les Corts. Així s'identifiquen tant les comissions com els òrgans participants en el procés d'elaboració pressupostària.

En concret, la secretaria autonòmica de Participació i Transparència serà l'encarregada d'elaborar l'informe relatiu a les propostes ciutadanes derivades del procés de participació, que hauran d'incorporar-se en el pressupost d'acord amb la disponibilitat pressupostària destinada a la presa de decisió de la societat valenciana.

Respecte als fons europeus s'estableix l'estructura necessària i el procediment formal per a pressupostar-los. Dins de cada secció pressupostària (conselleries) es crea un servici específic que arreplegarà les despeses destinades a les actuacions finançades amb aquests diners i la identificació de les partides d'ingressos corresponents.

Com en anys anteriors, l'ordre dicta que la despesa s'haurà de prioritzar d'acord amb els objectius, amb la necessitat de revisar totes les partides i evitar creixements no justificats, amb la finalitat d'orientar els recursos disponibles cap al procés de recuperació.

D'acord amb les previsions d'ingressos, la Generalitat establirà així el marc de les disponibilitats pressupostàries com a resultat del sostre de despesa, determinarà les prioritats i, en conseqüència, el límit de despesa no financera coherent amb les previsions fiscals i els objectius fixats per a les comunitats autònomes, d'acord amb la Llei orgànica 2/2012.

INFRAFINANÇAMENT

Un any més, l'orde recorda que els comptes arranquen sense que el Govern haja escomès la revisió del sistema de finançament autonòmic, aprovat en 2009 i caducat en 2014, i emfatitza que l'actual model no garanteix el principi constitucional de suficiència financera per a la Comunitat.

També arreplega la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos amb un procés de millora de coordinació i procediment respecte a anys anteriors. Açò suposa avaluar els programes i processos tenint en compte les igualtats entre sexes i reasignar els recursos de manera més equilibrada si fóra necessari. El pressupost es converteix així en un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques".

Al seu torn, el projecte de llei arreplegarà un informe d'impacte en la infància i adolescència, en compliment del mandat de la Llei 26/2018 de la Generalitat de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

En matèria de transparència, d'acord amb la Llei 2/2015, la web de la Generalitat publicarà tant el projecte de pressupost que serà aprovat pel ple del Consell com els comptes definitius una vegada validades per Les Corts.