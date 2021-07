El PP insisteix que "Puig deixe ja el servilisme a Sánchez" en la Conferència de Presidents

"Necessitem un president que no s'acovardisca, que diga alt i clar 'no' a Sánchez. Necessitem un president que hui diga que volem els 2.161 milions que Sánchez ens està llevant", abunda en un comunicat.

El 'popular' denúncia així que "la Comunitat Valenciana perdrà 2.161 milions d'euros en 2022 del sistema de finançament pel que fa al rebut en 2021". Davant aquestes xifres, critica que el també líder del PSPV "callara i no alçara la veu en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquesta setmana per a negar-se "rotundament" a eixe repartiment.

I és que, al seu juí, de nou les polítiques de Pedro Sánchez "castiguen duríssimament a la Comunitat Valenciana davant el silenci esbalaïdor del president Puig". És més, adverteix que la falta de finançament suposa "una retallada de quasi dos pressupostos sencers de la Conselleria d'Igualtat o el 50% de la d'Educació".

"Hui Puig no es pot callar en la Conferència de Presidents. Ha d'alçar la veu. Ha de dir ja n'hi ha prou a Sánchez i reclamar el que els valencians necessitem", insisteix, per a reiterar que "els greuges de Sánchez amb la Comunitat i el silenci còmplice de Puig és molt perjudicial per als valencians, que veuran minvats els seus drets: A menys diners de Sánchez, menys inversions en sanitat, educació i política social".