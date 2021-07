Puig destaca el valor de la Conferència de Presidents i creu "un error immens no estar on es discuteix el futur"

Així ho ha afirmat el dirigent valencià abans de la trobada, en declaracions a TVE que arreplega Europa Press, en les quals ha posat en valor l'"agenda comuna" que es tractarà en la conferència, que "passa per la situació de la pandèmia i la reactivació econòmica i social".

"Aquest espai ja és fonamental per a la configuració d'un projecte de país", ha asseverat Puig, que ha subratllat que hi ha qüestions crucials que cal abordar, entre les quals ha citat "el covid persistent o la salut mental" i, en l'àmbit econòmic, veure "com som capaços d'aprofitar al màxim els fons europeus per a l'acceleració d'eixes transformacions pendents que té Espanya". "I això -ha continuat- l'hem de fer des de la cooperació i treball conjunt, que és el que vol la ciutadania".

Preguntat per si "troba a faltar" a Catalunya en la reunió, Puig ha contestat: "A mi m'agrada parlar dels presents". En tot cas, ha considerat que és "un immens error no estar on es discuteix el futur de tots, però cadascun pren les seues decisions".

I ha agregat: "L'important és que estem ací, anem a parlar, debatre i pensar en els ciutadans, en la millora d'una situació tan difícil com la qual hem patit i que ara, gràcies a la vacunació i als fons europeus, tenim una esperança de futur important".

Sobre si creu que el País Basc ha rebut algun tracte preferent per a aconseguir la seua presència, el president ho ha emmarcat en la "bilateralitat que tenen també totes les comunitats autònomes" i en "qüestions pendents"

I ha advertit: "Nosaltres, des de la Comunitat Valenciana, mai admetrem situacions de privilegi i per açò tornaré a insistir en la reforma del model de finançament autonòmic perquè tots els espanyols siguem iguals i no hi haja una Espanya a diferents velocitats".